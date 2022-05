Muere el actor de Friends Mike Hagerty a los 67 años

El inolvidable Sr Treeger, portero del edificio en el que vivían Monica, Rachel, Chandler y Joey en la serie, ha fallecido en Los Ángeles.

Julia García

El actor Mike Hagerty ha fallecido a los 67 años. Se desconocen los motivos de la muerte del artista, que en España (y en todo el mundo) es recordado por interpretar al señor Treeger, el portero del edificio donde vivían Monica, Rachel, Joey y Chandler en Friends.

El pasado mes de octubre, la familia de Friends, compuesta por millones de fans en todo el mundo, ya tuvo que despedir con enorme tristeza y consternación a uno de sus personajes secundarios más queridos, James Michael Tyler, Gunther en la serie. No llegaba a su nivel de protagonismo, pero en varios capítulos tuvo también un papel estelar Mike Hagerty, que también era muy conocido por su trabajo en Curb Your Enthusiasm y por su papel como tendero en Lucky Louie.

El señor Treeger, que es como se llamaba en la icónica comedia por capítulos (nunca supimos su nombre de pila), la más famosa y aclamada de la historia de la televisión, ha fallecido a los 67 años de edad —nació el de mayo de 1954 en Chicago—. Así lo ha confirmado Bridget Everest, que protagoniza la serie de HBO Somebody Somewhere junto al propio Hagerty. “Con gran tristeza, la familia de Michael G Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un actor de carácter muy querido, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida”, ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram.

También en esta red social le ha despedido el universo Friends a través de su perfil oficial, donde ha compartido un tributo al actor acompañado con la secuencia más recordada en la que apareció Mike Hagerty, aquel baile en la azotea junto a Joey (Matt Leblanc).

La primera aparición en Friends de Hagerty fue en el capítulo The One Where Heckles Dies, cuando el grupo de amigos está limpiando el apartamento de Mr. Heckles. Pero fue en el episodio The One With the Ballroom Dancing en el que vivió su gran momento en la serie, cuando Joey le ayudaba a practicar sus bailes de salón después de que este amenazara con echar de su piso a Monica y Rachel.

La escena del baile en la azotea está en la memoria de todos los fans de la serie, como demuestra el casi millón de likes que acumula la publicación del perfil oficial de Friends y los 1.300 comentarios de cariño y recuerdo que han dejado los fans en el muro del post.