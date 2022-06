El motivo por el que Justin Bieber tiene media cara paralizada

El artista se ha visto obligado a cancelar sus próximos conciertos tras mostrar los efectos del "grave" virus que le han diagnosticado.

Julia García

Justin Bieber y Hailey Baldwin no terminan de levantar cabeza en lo que a la salud se refiere. Primero fue el artista canadiense el que anunció, Justo antes del confinamiento, que padecía enfermedad de Lyme, y recientemente, la modelo tuvo síntomas parecidos a los de un derrame cerebral por los que tuvo que ser ingresada. En el centro médico le descubrieron un pequeño coágulo de sangre en el cerebro.

Ahora que ella está recuperada y él había vuelto a salir de gira, un nuevo problema de salud ha irrumpido en sus vidas. En concreto, en la de Justin Bieber, que tras cancelar algunos de sus conciertos ha publicado un vídeo en el que muestra el motivo con total transparencia y claridad: tiene media cara literalmente paralizada.

Explica el cantante de 28 años que le han diagnosticado síndrome de Ramsay Hunt, provocado, tal y como él mismo apunta, por un virus —el mismo que causa la varicela— que afecta a los nervios de la cabeza y provoca serios dolores en la zona del oído. Además, puede causar parálisis en los músculos de la cara, y esto justo lo que le sucede a Bieber. "Hay una parálisis completa en este lado de mi cara", dice mientras habla cerca de la cámara, evidenciando que no puede mover ni la boca, ni guiñar su ojo, puesto que ni siquiera parpadea.

Síndrome de Ramsay Hunt

"Como podéis ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír en este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve", detalla según intenta mover dichas partes de su cara sin éxito. Este síndrome suele responder a un tratamiento médico que acaba primero con el virus que lo desencadena, por lo que es temporal. Así lo reconoce el propio Bieber. "Es sólo algo temporal pero no sé cuánto tiempo va a durar", afirma, pero también recalca la gravedad del problema de salud que sufre: "Esto es bastante serio, como pueden ver, desearía que no fuera así pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir más despacio y espero que lo entiendan", añade.

El artista no explica qué tratamiento médico está siguiendo pero sí confirma que está haciendo ejercicios de gimnasia facial y que necesita "descansar y relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer", señala. De esta forma, concluye, "Volverá a la normalidad", y podrá retomar su gira, Justice World Tour, que arrancó el pasado mes de febrero.