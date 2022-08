Sale a la luz el verdadero motivo del divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Seis años después sabemos por qué la pareja de actores con seis hijos en común puso fin a su matrimonio.

Julia García

En septiembre de 2016, Angelina Jolie emitía a través de sus abogados un comunicado en el que anunciaba su separación de Brad Pitt tras más de una década juntos y seis hijos en común. "Esta decisión fue tomada pensando en el bienestar de la familia. Ella no hará ningún comentario al respecto y pide respeto y privacidad para su familia", rezaba el escrito. Horas después, era el actor quien lanzaba un mensaje en esa misma línea: "Estoy muy triste por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros hijos. Solicito amablemente a la prensa que les dé el espacio que merecen durante estos momentos".

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre cuáles habían sido los verdaderos motivos que habían provocado que el que parecía ser uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood viera como todo saltara por los aires. Y ha sido ahora cuando se ha descubierto que el detonante pudo ser una discusión en un avión tan solo unos días antes de que se hiciera pública su ruptura por lo que calificaron como "diferencias irreconciliables". El por qué de conocerlo ahora ha sido que Angelina Jolie acaba de presentar una demanda bajo el nombre de Jane Doe solicitando al FBI todos los documentos relacionados con la investigación sobre el suceso para tratar de averiguar por qué no se presentaron cargos contra su entonces marido tras esa pelea y se dio el asunto por zanjado.

Una pelea en un avión

Medios como Page Six y People han tenido acceso al informe que se realizó horas después del altercado y en él se puede leer que Angelina Jolie contó a los agentes que Brad Pitt había estado bebiendo antes del vuelo y se mostraba "enfadado" desde el momento en el que subieron al jet privado junto a sus seis hijos. Mientras estaban en el aire le derramó cerveza encima cuando ella intentaba dormir y minutos después, el ganador de un Oscar por Érase una vez en Hollywood llevó a Angelina al baño para seguir discutiendo, le espetó "Estás jodiendo esta familia" y "la agarró por la cabeza, sacudiéndola". Aunque en el texto no aparece el nombre de cual de los seis fue por respeto a la privacidad del menor, sí puede leerse que fue uno de los hijos del matrimonio el que se levantó de su asiento, se acercó a su madre para preguntar si se encontraba bien y fue Brad Pitt quien le respondió: "No está bien. Está arruinando esta familia".

"¡No es ella, eres tú!", gritó entonces el niño a lo que Pitt intentó contestar tratando de agredirle. Angelina Jolie logró detenerlo y en consecuencia sufrió lesiones en la espalda y el codo de las cuales dio parte después con fotografías. Al finalizar el trayecto, la directora, actriz y activista quiso llevar a sus hijos a un hotel de California a descansar y él intentó impedirlo gritando: "No te llevarás a mis malditos hijos".

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox testificaron sobre lo ocurrido ante los agentes y tras este terrible altercado fue Angelina Jolie quien solicitó el divorcio ante la corte de Los Ángeles para entrar así en una cruda batalla legal para conseguir la custodia completa de sus hijos.