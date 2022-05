Minnie Driver, tras el comentario de un productor que cuestionó su belleza: "Fue devastador"

La actriz ha publicado sus memorias, 'Management Expectations'

Noelia Murillo

Tras una intensa carrera como actriz de teatro, Minnie Driver pudo disfrutar de las bondades de la fama a mediados de la década de los 90, cuando participó en dos películas de obligado visionado. Por un lado, 'Sleepers' (1996), en la que actuó junto a Kevin Bacon, Robert de Niro y Brad Pitt. Por otro, y quizá donde más se recuerde su presencia, 'El indomable Will Hunting', que llegó a los cines en 1997 y le valió una nominación al Oscar a la Mejor actriz de reparto.

A partir de entonces, la actriz se ha centrado en producciones de menor tamaño, con papeles algo menos representativos. Esta es una tendencia que se ha visto en otras actrices tras romper con sus parejas también relacionadas con la industria del cine, como por ejemplo Mira Sorvino después de acabar su relación sentimental con el cineasta Quentin Tarantino. En este caso, tras rodar la película a la que fue nominada a la estatuilla dorada, Minnie Driver inició un romance con su compañero, Matt Damon, que fue muy comentado en los tabloides, motivo suficiente para que se desencantara del cine y, por ende, de permanecer en el foco mediático.

Este es uno de los episodios de su vida que forman parte de sus memorias, 'Management Expectations', donde explica cómo se sintió cuando todo el mundo parecía tener que aprobar su relación con el actor. "Fue solo un dulce romance, una historia de amor en el centro de todo, con un final combustible que se convirtió en el foco de los medios", ha comentado en una entrevista exclusiva para 'Entertainment Tonight'.

Por otra parte, según ha avanzado para The Cut, estas memorias se enfocan también en cómo ha logrado mantener su carrera a lo largo de los años, independientemente de no haber continuado optando por grandes papeles protagonistas. "Gran parte de ser actor es ver que las cosas no funcionan. El rechazo ocupa el 99 por ciento y, el uno por ciento restante, es lo que llega a la pantalla y todo se vuelve más caótico a medida que envejeces y tienes a personas que dependen de ti", ha añadido.

Otro de los temas sobre los que se ha hecho eco en estas memorias en lo que se corresponde a la industria del cine ha sido el modo en que fue tratada para la película que le aportó gran parte de su fama, junto al actor de 'El mito de Bourne'. "Tuve muchas inseguridades, aunque pudo haber sido más doloroso de lo que fue. Tenía una familia encantadora que decía: 'A la mierda con eso, eres hermosa. Si una persona piensa que no lo eres lo suficiente, que se fastidie'", ha revelado.

No obstante, y a pesar de esa motivación y apoyo familiar, la actriz ha reconocido que "fue devastador" recibir esa clase de críticas cuando aún tenía poco más de 20 años por parte de uno de los productores de 'El indomable Will Hunting'. "Que te digan a los 26 que no eres sexy cuando acabas de superar toda tu angustia adolescente, te hace pensar en que tal vez con la luz adecuada, los zapatos adecuados y el vestido adecuado estás bien", ha mencionado.