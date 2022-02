El director aceptó que la actriz no se quitara la ropa el primer día de rodaje

El cine y las series de televisión a veces nos descubren una de las grandes paradojas de la actualidad. Mientras millones de mujeres insisten en la necesidad de cambiar los paradigmas del heteropatriarcado, aceptar la naturalidad y borrar complejos creados por esta tradición, algunas producciones se encargan de ofrecer todo aquello de lo que muchas renegamos: desnudos femeninos innecesarios y situaciones por las que otras tantas hemos pasado y no hemos reaccionado como se nos atribuye solo por ser mujeres.

Una de esas series que se ha convertido en un fenómeno mundial y que incluye alguna que otra escena incómoda (independientemente de lo que aparezca en ella) es 'Euphoria'. Si hace unos días la actriz Sydney Sweeney hablaba sobre el estigma de las actrices que se desnudan en el cine, ahora ha sido una de las últimas actrices en incorporarse a la serie, Minka Kelly, quien también se ha pronunciado al respecto de los desnudos de las actrices en la serie.

En la segunda temporada de esta producción, la intérprete encarna a Samantha, madre de los dos niños a los que cuida Maddy (Alexa Demie). En una entrevista para Vanity Fair, la actriz ha contado en su primer día en el set de rodaje se tuvo que enfrentar a una escena en la que, en principio, iba a salir desnuda. En realidad, en este momento, Maddy le quitaba un vestido que terminaba deslizándose hacia el suelo.

Debido a que la escena no tenía pies ni cabeza y no aportaba nada a la secuencia ni a la historia, la actriz se negó a desnudarse ante las cámaras. "Era mi primer día como invitada en esta nueva serie y no me sentía cómoda estando desnuda", ha comentado en esta publicación. A pesar de ser una situación violenta, teniendo además en cuenta que era la primera vez que coincidía con el equipo, el director aceptó la propuesta de la actriz y le dijo: "Me gustaría hacer esta escena, pero creo que podemos mantener el vestido puesto".

Conviene recordar que no es la primera vez que Sam Levinson, realizador de la serie, acepta las ideas de sus protagonistas, como tampoco es la primera vez que estas actrices piden no salir desnudas en ciertas escenas. Lo contó también hace poco la actriz Sydney Sweeney, quien, aunque reconoce sentirse cómoda haciendo la serie, sí que ha querido eliminar algunos desnudos en la producción.

"Había unas escenas en las que Cassie tenía que aparecer sin camiseta y le dije que no pensaba que fuera necesario estar en topless. Me dijo: 'Ok, no las necesitamos'. Nunca sentí que Sam me estuviese obligando a nada o forzando a meter una escena de desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacer algo, no me obligaba", ha relatado la actriz, que ha reconocido que el director "es maravilloso".