La joven pegó el salto desde TikTok hasta la lista de éxitos pop de Reino Unido.

María Viéitez

Es muy larga la lista de grandes artistas del panorama actual que han saltado al estrellato después de que su talento haya sido descubierto en redes sociales como YouTube o Vine. Justin Bieber y Shawn Mendes son solo dos ejemplos de ellos.

Esta manera de triunfar en la música sigue funcionando a día de hoy, el único factor variable es la plataforma que los artistas utilizan. TikTok, que es la plataforma preferida por los adolescentes actuales, hace hoy las veces de trampolín hacia la fama para muchos. La última gran estrella que se ha servido de esta red social para darse a conocer y triunfar ha sido Mimi Webb, la nueva cantante británica que no debe faltar en tus listas de éxitos.

Webb acaba de lanzar su primer EP, 'Seven Shades of Heartbreak', después de que sus vídeos se hiciesen virales en TikTok durante la pandemia. Con solo 21 años logró acumular un millón de seguidores en la plataforma. Ahora, esta a punto de iniciar su primera gira por Europa.

Inspirada por su compatriota Adele, la cantante y compositora se dio a conocer por sus versiones del éxito de Sam Smith "I'm Not the Only One" y del single de Justin Bieber y The Kid LAROI "Stay". "Hay muchas cosas que quiero experimentar", ha dicho Webb. Y aunque reconoce que llevar su música a Estados Unidos es una idea que le provoca cierta ansiedad e intimidación, reconoce que es su sueño.

"Siempre me ha gustado la música y la interpretación. De pequeña, me encantaba ser el centro de atención", dice Webb, que recibió clases de piano y guitarra desde los 12 años. Para seguir formándose, asistió al Instituto Británico de Música Moderna, algo que, sin duda, fue muy inspirador para la cantante. "Vivía y respiraba música todos los días", explicó.

Fue durante la pandemia cuando tuvo la oportunidad de explotar su creatividad al máximo y mostrar su talento en TikTok. " Recuerdo que pensé: '¿Cómo voy a publicar música y conseguir que la gente la escuche y conozca mi cara?'. TikTok era la aplicación perfecta para conseguirlo".

Para su primer disco, Webb se inspiró en dos de sus relaciones pasadas. Según ha explicado, escribir el álbum ha sido terapéutico. "Muchas de las canciones fueron escritas sobre el pasado y también sobre una relación que tuve mientras escribía este EP. En realidad, me ayudó a darme cuenta de que tenía que salir de esa relación", confiesa.

Sobre este proceso de revisión e introspección, Webb ha dicho que es fundamental para avanzar. Por eso, aprecia el poder sentir toda clase de sentimientos. "Creo que siempre hay que apreciar realmente las subidas e incluso las bajadas. Te hace mejor persona".

'Seven Shades of Heartbreak' salió a la venta el pasado mes de octubre y la gira comenzará el próximo 19 de enero de 2022 en Ámsterdam.