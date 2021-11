La cantante ha confesado sentirse, por fin, lo suficientemente libre para ser la estrella del rock que siempre quiso ser. Para llegar a done está hoy, sin embargo, ha tenido que superar muchos obstáculos.

Miley Cyrus ha concedido recientemente una entrevista para la revista Interview, una conversación en la que ha compartido con Lars Ulrich, baterista de Metálica, algunos de los retos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida personal y profesional para llegar a ser la artista que durante mucho tiempo intentaba ser.

Además, juntos comentaron la experiencia de Cyrus versionando el tema ‘Nothing Else Matters’ de Metálica, unca canción que interpreta en el álbum tributo The Metallica Blacklist. Según ha dicho la joven, 'Nothing Else Matters' está "incrustada en su alma".

"Esta canción significa algo muy importante para mí al nivel más profundo", dijo Cyrus. Miley grabó el tema en su casa, durante el confinamiento que vino de la mano de la pandemia. Y aunque eso complicó un poco las cosas, ha revelado que la tranquilidad de hacerlo en su propia casa le permitió experimentar con la canción y sentirse libre para interpretarla como verdaderamente sentía.

"Incluso bajé algunas de esas octavas, porque cantar esas voces principales superbajas es muy satisfactorio", señaló. "Toda mi vida, tanto en la formación vocal como en el perfeccionamiento de mi oficio, siempre me han dicho: '¿Por qué suenas como un hombre? ¿Dónde está tu falsete? ¿Por qué ya no puedes cantar la octava alta de 'Party in the USA?'", explicó.

"En esta canción, consigo cantar en ese registro bajo, y consigo quedarme en ese sonido auténtico y genuino", continúa. "Mi voz es la forma en que me expreso y represento. He trabajado con mucha gente que me dice: 'Vamos a tener que traer a un cantante para que haga esas partes altas'. ¿Sabes?, el 'falsete' es este término latino para cuando un chico pasa por la pubertad, pero todavía quieren que cante en el coro. Significa 'falso'".

"Soy quien soy", subraya. "Digo lo que quiero decir en el momento, aunque eso pueda cambiar mañana. Me sentí orgullosa por el hecho de no cantar esta canción de la forma en que se 'supone' que deben cantar las mujeres. Eso se nota al final, cuando me quito los guantes y empiezo a volar. Esa parte de la canción realmente atrae a la gente. Es el registro más bajo de mi voz. Así que estoy agradecida de tener una canción en la que puedo apoyarme en eso".