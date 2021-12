De "cabra" a nudista: así ha sido el paso de Meryl Streep por 'No mires arriba'

La veterana actriz ha demostrado que se puede enfrentar a cualquier interpretación

Si pensamos en Meryl Streep, lo más probable es que nos venga a la cabeza alguno de los personajes dramáticos que nos ha regalado a lo largo de su carrera profesional: desde Francesca Johnson en Los puentes de Madison hasta Karen Blixen, de Memorias de África, pasando por Joanna Kramer en Kramer contra Kramer. No es casualidad que sea la actriz con mayor número de nominaciones a los Oscar, teniendo en cuenta que generalmente con estos galardones se suelen premiar en menor medida las comedias.

Sin embargo, y a pesar de que ocupe el merecidísimo puesto de la reina de los dramas, la actriz de 72 años ha demostrado saber encarnar personajes más divertidos y tampoco son pocas las cintas que podríamos nombrar en esta última división: desde No es tan fácil hasta Mamma Mia! Recientemente se ha estrenado una nueva película en Netflix que bien se podría añadir a esta última lista. Estamos hablando, cómo no, de No mires arriba.

Desde que se dio a conocer quiénes iban a formar el reparto del último trabajo del realizador Adam McKay, se supo que la película iba a ser un éxito, independientemente de su calidad, ya que sobreentendía que actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill y Meryl Streep no podían ofrecer una mala versión de su trabajo (ni mucho menos, tratándose de una película en la que se habla de las miserias humanas más actuales).

Independientemente de que nos haya gustado o no, ya que es una cinta que está dando mucho que de qué hablar para bien y para mal, hay algo que no podemos negar y es el placer que produce ver a una de las actrices más queridas de Hollywood siendo la primera presidenta de Estados Unidos. Porque Meryl Streep tiene la capacidad de serlo, debido a que para alguno de los actores de la película que ya está disponible en Netflix llegó a llamarla GOAT.

En inglés, la palabra goat significa "cabra", algo que la actriz desconocía hasta el momento en que su compañero Johan Hill, quien interpreta a su jefe de gabinete e hijo en la película, comenzó a llamarle por tales siglas. La actriz, extrañada pero con el magnífico humor que le caracteriza, no quiso decir nada acerca de ese apelativo. Tras varios debates y equivocaciones, fue la propia Jennifer Lawrence quien en una entrevista para The Late Show reveló que con GOAT el actor de El lobo de Wall Street se refería a "la más grande de todos los tiempos" (Greatest Of All Time, en inglés).

Y es que el respeto ha sido, sin duda, lo que ha marcado el rodaje de esta película, ya que otro de los actores llegó a negarse a que una actriz tan importante como Meryl Streep hiciera un desnudo en la cinta. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio quien, según dijo el director de No mires arriba en una entrevista para The Guardian, no quiso que alguien a quien considera de "la realeza del cine" hiciera algo así. "Leo la ve como una figura especial en la historia del cine. Me dijo algo como: "¿Realmente necesitas mostrar eso?". Pero ella ni siquiera parpadeó, ¡ni lo mencionó!", contó el realizador.

No cabe duda de que la protagonista de La decisión de Sophie es una de las actrices más carismáticas, queridas y respetadas de la industria del cine y gestos como este demuestran que, a pesar de la humildad que siempre le ha caracterizado, sus compañeros consideran que es una auténtica leyenda viva. ¡Bravo por Meryl!