En el estreno de House of Gucci en Milán ha opinado sobre la figura de Patrizia Reggiani y ha animado a que se reflexione sobre las mujeres cuando se las lleva más allá del límite.

Julia García

Lady Gaga continúa en plena promoción de House of Gucci, la película de Ridley Scott en la que es protagonista junto a Adam Driver que narra la historia de de cómo Patrizia Reggiani planeó la muerte de su exmarido Maurizio Gucci. Después de acudir al estreno de la cinta en Londres, la artista ha viajado hasta Milán para hacer lo propio, donde ha aparecido enfundada en un vestido de intenso color rojo confeccionado en satén inspirado en los diseños de la colección primavera-verano de 1995 de Versace. Pero, a pesar de lo grandioso de su look, lo que verdaderamente ha importado de esta presentación de la película en Italia no ha sido eso sino las palabras que ha pronunciado al posar ante el photocall.

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, la cantante y actriz ha dicho sobre la mujer a la que interpreta en la producción que "Patrizia Reggiani cometió un error enorme y creo que aún hoy vive con un gran pesar" -pasó 18 años en prisión por el crimen- y que por ello ha incluso encontrado "una manera de quererla" ya que al fin y al cabo "era una joven italiana, de Vignola, que soñaba en grande y quería vivir una vida mejor".

Lady Gaga ya comentó en su momento que pensaba que "solo podría hacerle justicia a la historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que estaba pasando y sucediendo en las escenas de la película"y que por ello ha tratado de "sentir compasión por todos los Gucci y de ser lo más profesional posible, teniendo en cuenta la naturaleza real de la historia", ha afirmado.

Superar los límites

Lady Gaga ha aprovechado su presencia sobre la alfombra roja desplegada en un cine milanés para lanzar un potente mensaje a las mujeres de todo el mundo: "Si creéis que no contáis, aguantad; si sobrevivís, tratad de manteneros íntegras", e invita a que "haya una reflexión sobre las mujeres cuando se las lleva más allá del límite" porque cree que "Patrizia Reggiani fue empujada más allá del límite, se produjo un asesinato, porque todo se centró en el negocio y no en ella, deberían haberle prestado atención", ha afirmado. "Creo que de muchas mujeres dicen que simplemente buscan dinero y quieren casarse con hombres ricos" pero no se dan cuenta de que "para muchas es sólo una manera de sobrevivir: cuando eres pequeña te dicen que sólo importa si un hombre se arrodilla y te pide en matrimonio y si eres hermosa; esto se me lo han enseñado a mí y a Patricia también", termina diciendo.