Hace poco más de un año, adelantábamos en Woman.es que Mena Suvari acababa de publicar sus memorias, tituladas 'The Great Place', en las que la actriz de 'American Beauty' narraba su historia, una traumática biografía que tenía ciertas similitudes con su personaje más popular. Estamos hablando de la joven 'cheerleader' protagonista de esta película dirigida por Sam Mendes, que es el objetivo de un obsesionado hombre casado que busca evadirse de su aburrida vida asaltando la intimidad de esta, amiga de su única hija.

Gracias a esta cinta, de inconfundible banda sonora dirigida por Thomas Newman, la también actriz de 'American pie' logró posicionarse entre las más populares de finales de siglo y, de hecho, gracias a este rol recibió una nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los premios BAFTA ese mismo año, 1999. Este sin duda es uno de los principales temas que forman parte de su biografía, que acaba de cumplir un año publicada en inglés y que, por el momento, no ha llegado a España editada en castellano.

Con motivo de ese aniversario, Mena Suvari ha concedido una entrevista al diario británico The Guardian, donde ha contado con mayor detalle alguno de los episodios más oscuros de 'The Great place', como son los repetidos abusos sexuales a los que fue sometida siendo todavía una adolescente. "Luché por ser vista, escuchada e integrada, pero no sentí tal pérdida del sentido de la identidad hasta los 12 años, cuando me violaron", ha recordado al comienzo de este cuestionario, con una confesión que ya aparece en el volumen.

Tras reconocer que un amigo de uno de sus hermanos mayores se obsesionó con ella, quien le escribía cartas de amor a diario y la violó varias veces en su casa, la actriz ha desvelado que este individuo hizo correr el rumor en su colegio de que era una "puta". "Eso me quitó la vida. Creo que fue solo una confirmación de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí", ha puntualizado. Tampoco se sintió apoyada a nivel sanitario, ya que los médicos le recetaron anticonceptivos cuando acudió para tratarse de una infección de vejiga como resultado de las repetidas violaciones, en lugar de conocer qué se la produjo.

En esta entrevista la actriz también recuerda que comenzó a ser sexualizada desde que tenía esa edad, cuando llegó a protagonizar una sesión de fotos totalmente desnuda o le obligaban a parecer "sexy" en las audiciones. No obstante, la actriz se mantuvo firme en intentar lograr el éxito profesional, ya que la situación familiar lo exigía, con una madre que había abandonado a sus hijos y un padre enfermo. "El dinero escaseaba y tomaba muchas drogas, a veces en el colegio, incluida la metanfetamina. Me estaba desesperando. Me sentí completamente impotente y sin esperanza", ha añadido.

Lo que vino después tampoco fue mejor: una relación sexual abusiva con su primera pareja, de la que asegura que era "el receptáculo para sus deseos" y que le obligaba a mantener relaciones sexuales con otras personas. "Es algo muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque parte de eso es... como satisfactorio, pero la otra parte es una auténtica pesadilla. Estás confundido, no sabes qué es lo correcto. Todo eso todavía me pesa", ha confesado la intérprete, que ha reconocido a su vez que se sintió "identificada" con este famoso personaje de 'American Beauty'.