Meghan Markle, estrella invitada en el programa de Ellen DeGeneres

La duquesa de Sussex ha vuelto por sorpresa a la televisión tras su sonada entrevista con Oprah Winfrey el pasado mes de marzo.

Julia García

El pasado mes de marzo, al poco tiempo de haber trasladado su residencia a Los Ángeles tras su salida de la Casa Real Británica, Meghan Markle y el príncipe Harry concedían una polémica entrevista a Oprah Winfrey que levantó muchas ampollas en todo el mundo por abordar temas como el racismo o el suicidio. Desde entonces, el matrimonio había hecho muy pocas apariciones públicas pero ha sido ahora cuando la exactriz ha decidido regresar a la televisión, esta vez en solitario, para volver a hablar.

La duquesa de Sussex se ha sentado en el plató del programa de Ellen Degeneres para contar muchas más cosas aunque, a juzgar por las pequeñas píldoras que ya se han visto sobre el show que se emitirá el jueves, lo ha hecho en un ambiente mucho más distendido y relajado entre risas y bromas.

En las imágenes que ya se han publicado se ve Meghan Markle con un look sobrio en blanco y negro compuesto por una blusa de mangas abullonadas con delicados troquelados, un pantalón de corte recto, un cinturón fino con hebilla dorada y unos clásicos stilettos, el cual ha lucido con su melena suelta peinada ligeramente ondulada con raya en medio.

"Mucho ha cambiado desde la última vez que Meghan, la duquesa de Sussex, estuvo en los estudios de Warner Brothers", ha sido el mensaje que la conductora de este espacio televisivo ha escrito junto al pequeño teaser de la entrevista, en el que se ve como la que fuera protagonista de 'Suits' recuerda cómo era su llegada a muchas de las audiciones que tenían lugar en ese mismo recinto y en las que los guardias de seguridad siempre le deseaban buena suerte.

"La llegada hoy ha sido muy diferente", dice Meghan Markle entre risas, justo antes de contar que por aquel entonces conducía un Ford Explorer Sport "muy, muy viejo" en el que no funcionaba la puerta del conductor. "Abría el maletero y me subía y luego lo cerraba detrás de mí y me arrastraba por todos mis asientos para salir, así es como iba y venía", explica a Ellen, quien le pregunta cómo actuaba si alguien le veía trepando por el maletero a lo que la duquesa responde que disimulaba contando: "Oh, justo estoy buscando mis apuntes o mis iluminadores para marcar mi guion, puede que estén por aquí".

Habrá que esperar todavía unas horas para saber sobre qué más ha hablado la esposa del príncipe Harry durante su encuentro con Ellen Degeneres, de quien se sabe es gran amiga del matrimonio.