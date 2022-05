Meghan Markle, el príncipe Harry y sus hijos, listos para reunirse con Isabel II

Los duques de Sussex vuelven a Gran Bretaña muy pronto y, probablemente, haya foto de la familia al completo y la reina Isabel.

Clara Hernández

El pasado mes de abril Meghan Markle y el príncipe Harry, aprovechando su viaje a Holanda con motivo de los Juegos Invictus, visitaron por sorpresa a la reina Isabel en el Palacio de Windsor. Se trataba de su primer encuentro desde que la pareja abandonara Londres hace ya dos años, renunciando a sus funciones como miembros de la casa real. Desgraciadamente, no hubo foto. Ahora, sin embargo, podría haberla y, además, no solo con los duques de Sussex y la monarca, sino con los hijos de los primeros, Archie y Lilibet. La reunión sería, además, la primera vez que Isabel II vea a su nieta más pequeña, ya que aún no la conoce.

El motivo son los festejos por el Jubileo de Platino de la reina, que cumple 70 años en el trono, y que se celebrarán entre el 2 y el 5 de junio.

Por lo que ha trascendido, Meghan Markle y el príncipe Harry se alojarán en su antigua residencia, Frogmore Cottage. El día 3 de junio, viernes, podría ser la fecha en la que al fin podamos ver la foto de toda la Familia Real británica al completo, en el servicio de acción de gracias de la Catedral de San Pablo y un día después se celebrará el cumpleaños de Lilibet, que cumple un año.

Según una entrevista que el príncipe Harry concedió en los Premios Invictus a 'Today Show' sobre su última reunión con su abuela, el hijo menor de Carlos de Gales aseguró que había sido "genial". "Fue tan agradable verla. Ella está en muy buena forma. Siempre muestra un gran sentido del humor conmigo. Y yo solo me aseguro, ya sabes, de que está protegida y tiene la gente adecuada alrededor de ella", explicó antes de que le recordara la entrevistadora que Isabel II siempre dice que Harry le hace reír.

"Sí, lo hice (esta vez también)", asintió. Sin embargo afirmó también que para él su hogar estaba actualmente en los Estados Unidos. "Hemos sido recibidos con los brazos abiertos (en Norteamérica) y tenemos una comunidad tan genial en Santa Barbara".

La visita de los duques de Sussex a Inglaterra significa que, poco a poco, se va enterrando el hacha de guerra entre el nieto de la reina Isabel, Meghan Markle y la familia real británica después de que ambos protagonizaran una impactante entrevista con Oprah Winfrey en la que Meghan acusó a miembros de la casa real de comentarios racistas contra su hijo, Archie. También confesó que durante su vida en Gran Bretaña había perdido la ilusión por vivir y que, incluso, había pensado en quitarse la vida.