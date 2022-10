En su podcast Archetypes, la duquesa de Sussex ha reflexionado junto a la multimillonaria sobre lo que es no sentirse valorada ni respetada y que solo importe tu belleza.

Julia García

Tras un parón por la muerte de la reina Isabel II, Meghan Markle ha vuelto a meterse en estudio de grabación para continuar con el podcast que estrenó el pasado mes de agosto, Archetypes. Lo ha hecho con un sexto episodio llamado Breaking down 'The Bimbo' en el que ha contado con la presencia de la cómica Iliza Shlesinger y de la multimillonaria Paris Hilton. Junto a ellas ha charlado una vez más sobre estereotipos, esta vez sobre el de personaje de "tonta" con el que parecen haberlas asociado.

La duquesa de Sussex ha recordado una época desconocida por muchos, la de cuando trabajó como azafata para un programa de televisión. Un trabajo en el que ha contado no faltaban las capas de maquillaje, los rellenos, las extensiones y hasta las sesiones de bronceado: "Había una idea muy sencilla de cómo debíamos lucir con precisión. Se trataba únicamente de la belleza, y no necesariamente del cerebro. Era tratada como una tonta".

El concurso se llamaba Deal or no deal y en él no se sentía valorada por nada más que por su belleza por lo que, pese a que estaba muy bien pagado, decidió abandonar su puesto "chica del maletín": "Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir. Y, por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo, pero ese no era el enfoque de por qué estábamos allí. Terminaría yéndome con este hoyo en el estómago, sabiendo que era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba que me obligaran a ser todo apariencia y poca sustancia, y así es como me sentí en ese momento: ser reducida a este arquetipo específico", ha narrado.

Por su parte, La heredera del imperio Hilton ha explicado cómo se sintió tras la grabación del reality The simple life junto a Nicole Richie en el que directamente jugó el papel de "rubia tonta" a petición de los productores. "Casi me quedo atascada y perdida en el personaje donde, en algunos puntos, fue como si las líneas se volvieran borrosas o como si yo me olvidara de quién era (...). Me da pena porque solía ser un espíritu tan libre", ha dicho.

Sus deseos para el futuro de su hija Lilibet Diana

A lo largo de esta charla, Meghan Markle ha tenido tiempo también para hablar sobre lo que espera en este sentido de su hija Lilibet. "Es curioso escuchar tus pensamientos sobre esta idea de que, cuando escucho la palabra 'bimbo', tengo una connotación muy negativa. No lo veo como una aspiración para las mujeres", ha dicho la exactriz al micrófono. "Quiero que mi Lili quiera ser educada, que quiera ser inteligente y que se enorgullezca de esas cosas", ha puntualizado.