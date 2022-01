Megan Fox y Machine Gun Kelly anuncian boda y lo celebran con un extraño rito

La actriz ha compartido el video del momento de la romántica pedida de matrimonio por parte del músico que terminó con un sí... y bebiendo la sangre cada uno del otro.

¡Boda a la vista! Megan Fox y Machine Gun Kelly van a casarse. Después de poco más de un año de relación, la que es una de las parejas más provocadoras del momento ha decidido pasar por el altar. Ha sido la actriz quien lo ha anunciado en su perfil de Instagram, donde ha compartido un video del momento de la pedida por parte del músico, la cual ha tenido lugar en el lugar en el que iniciaron su romance.

"En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol. Pedimos magia", comienza diciendo el texto que la intérprete ha escrito para acompañar las imágenes en las que se ve a Megan Fox descalza, con la melena suelta y enfundada en un sexy conjunto negro formado por top y falda larga, llevarse las manos a la cabeza cuando su novio se arrodilla momentos antes de abrir una caja que muestra un anillo de compromiso y fundirse en un abrazo y un beso tras el esperado "sí".

"De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él", explica la protagonista de Transformers, quien cuenta que "como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí". Una escena propia de una comedia romántica de no ser por la extraña forma con el que Megan Fox asegura terminaron celebrando tan feliz acontecimiento: "después bebimos la sangre del otro".

Puede que se trate simplemente de una controvertida frase pero teniendo en cuenta su pasión por las leyendas y que no hay más que tirar de hemeroteca para recuperar declaraciones en diversos medios como la que hizo Fox: "Y tú, mi amante, ahora eres mío. Carne de mi carne, sangre de mi sangre", a lo que Kelly le respondió con un "Una vida sin ti es peor que la muerte. Ponme una bala en la cabeza si no nos queda nada y si eso llega, reúnete conmigo en el cielo", los fans se preguntan si es cierto o no este rito seguido por la pareja para brindar por su amor.

Lo que sí es cierto es el enorme valor de la joya que el rapero de nombre real Casie Colson Baker le entregó a su prometida, sobre la cual dio más detalles en sus respectivas redes: "Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor", relató.

Esta será la primera boda para Machine Gun Kelly, la segunda para Megan Fox, quien ya estuvo casada durante más de 10 años con el actor Brian Austin Green con quien tiene tres hijos en común.

