María Pombo, Laura Escanes y Dulceida, las invitadas más esperadas de 'El Hormiguero'

Las 'influencers' debatirán acerca de su trabajo en las redes sociales

Noelia Murillo

Desde hace ya unos años y, especialmente, desde la explosión de la pandemia, los resultados de la gran mayoría de estudios de población enfocados a niños han arrojado resultados muy similares. En relación a qué profesión les gustaría ejercer en un futuro o a qué se querrían dedicar, la mayoría de ellos responden que querría poder vivir de las redes sociales, una elección que se da más en las chicas que en los chicos. Estos, en cambio, suelen mantener su apuesta por el fútbol.

El poder y la influencia de este tipo de plataformas y sus creadores de contenido se ha visto potenciado a raíz de que el Covid-19 nos encerrase en casa, momento en que muchos encontraron consuelo, compañía y parte de sabiduría en los 'influencers'. Fueron muchos los aprendieron a cocinar, a maquillar o a tocar algún instrumento apoyándose en vídeos en directo o 'reels' y también entonces otros tantos convirtieron su hobby en un trabajo.

'Streamers' como Ibai Llanos han insistido en que despuntar como 'influencer' y poder vivir de ello es una suerte a la que pueden acceder muy pocos, aquellos que sin saberlo están en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Otro de los factores a tener en cuenta es la maquinaria que se recoge tras esta apariencia, ya que se emplean muchas horas en pensar temáticas, escribir guiones, editar sonido e iluminación y un largo etcétera en el que no siempre pensamos cuando estamos visualizando uno de estos vídeos en internet.

-Dulceida abandona las redes sociales: "Hoy hago parón, hoy me voy"

-Este es el vestido que arrasa entre las 'influencers' y estrena María Pombo

-Laura Escanes tiene muy claro qué traje es el que mejor le sienta

Sobre todo eso y más se centrará el debate que ha planteado 'El Hormiguero' para esta noche, en el que participarán tres de las mujeres más influyentes de las redes sociales, especialmente de Instagram: Dulceida, María Pombo y Laura Escanes. "Hablaremos de su trabajo en redes sociales, su experiencia a lo largo de estos años y cómo ven su sector", se puede leer en la página oficial del programa que dirige Pablo Motos, que probablemente esta noche recoja aún más audiencia de la habitual.

Mientras que Dulceida y María Pombo han acudido al programa en ocasiones anteriores en calidad de invitadas, Laura Escanes solo ha participado en este espacio producido por 7yAcción en un experimento en el que se enfrentaron a sus 'haters', hace unas semanas. A la espera de conocer cuáles serán sus estilismos, detalle que ha sido una incógnita esta semana y que se resolverá esta misma noche, conviene hacer un breve repaso de la trayectoria de cada una.

Por su parte, Aida Domenech, más conocida como Dulceida, comenzó en la industria de la moda hace más de una década. En concreto, en 2009, cuando estrenó un blog dedicado a ello. A pesar de haber confesado que su sueño era ser actriz, su hobbie preferido ha sido finalmente lo que le ha llevado a convertirse en una de las mujeres más seguidas de Instagram, con 3,1 millones de prescriptores. Uno de los aspectos más destacados de su recorrido ha sido su lucha por visibilizar la homosexualidad en la red social. Se casó en 2016 con Alba Ferrer y, aunque pusieron fin a su relación el pasado año, nunca ha ocultado que aquella fue la época en la que experimentó la felicidad plena.

María Pombo, en cambio, viene de una familia de 'influencers' aunque, por el número de seguidores registrados, nadie duda de que es la que encabeza la lista de popularidad. La madrileña fue la primera de sus hermanas en ser la más famosa, ya que entró de lleno en el universo de las redes sociales al comenzar su relación con el futbolista Álvaro Morata. A pesar de que su noviazgo no continuó, los seguidores de María encontraron motivos suficientes en su perfil de Instagram para no abandonarlo.

En 2019 lanzó su propia marca de ropa, Name The Brand, y también ese mismo año se casó con Pablo Castellano. Un año después nació su primer hijo, Martín, tras un embarazo de riesgo en el que confirmó que padecía esclerosis múltiple, la misma enfermedad que padece su madre, Teresa Ribó. Lo descubrió tras sentir hormigueos en el cuerpo y fue de las primeras en visibilizar una enfermedad tan grave como esta. Tiene 2,5 millones de seguidores, que no dejan de crecer.

Por último, Laura Escanes también es otra 'influencer' con varias aristas profesionales, ya que figura como youtuber, modelo e influencer, aunque muchos la conocen por haberse casado con Risto Mejide. Si bien es cierto que antes de hacer oficial su matrimonio ya había hecho sus pinitos en internet, fue a raíz de esta comentadísima relación debido a su diferencia de edad cuando comenzó a estar más presente en las redes sociales. También, en pasarelas en Barcelona y en colaboraciones con Majorica o Intimissi.

A pesar de haber abandonado sus estudios como periodista, ha seguido escribiendo y ha plasmado sus reflexiones tanto en el papel, en el libro 'Piel de letra' -donde confesó haber sufrido abusos sexuales- como en su cuenta de Instagram, donde no tiene reparo a la hora de hablar de la maternidad y los retoques estéticos con total naturalidad. A pesar de que es una de las 'influencers' más criticadas por su relación sentimental con el presentador de 'Todo es mentira', 1,7 millones de seguidores avalan que también es una de las más queridas.