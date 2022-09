María García de Jaime y Tomás Páramo anuncian que están esperando su tercer hijo

¡La familia crece! La pareja de 'influencers' se ha mostrado muy emocionada con esta noticia tan bonita.

Tamara Conde

Se conocieron a los 19 años, tuvieron su primer hijo a los 20, y ahora, tras tres años de feliz matrimonio, María García de Jaime y Tomás Páramo anuncian otro embarazo. ¡Están esperando su tercer hijo!. Si no eres un usuario frecuente de Instagram, probablemente no te suenen sus nombres, pero sino, sabrás que esta pareja de 'influencers' se ha convertido en los últimos años en una de las más queridas y conocidas de nuestro país. Y no solo por su papel en las redes sociales, sino también por su trayectoria con otros proyectos (y por su relación cercana con Victoria Federica).

Entre los dos perfiles, María y Tomás suman casi un millón de seguidores, por lo que no había mejor forma de comunicarlo a todos ellos que a través de Instagram. Sus dos hijos, Tomás (6) y Catalina (1), aparecen en dicho vídeo aportando ternura y felicidad con la que nos han contagiado a todos.

"Siempre hemos querido ser una familia numerosa y, el año que viene, seremos cinco en casa. Estamos súper felices.", confesaba la pareja en la exclusiva para la revista ¡Hola!. El quinto integrante de la familia está previsto que llegue la próxima primavera, y como bien han afirmado en el vídeo, ahora "vienen meses de espera y de mucha paz" para recibirle.

La pareja suele compartir contenido muy cercano y cotidiano tanto de sus vidas como 'influencers', como de padres. Y su agradecimiento y felicidad por lo que han formado es algo muy presente en todas esas publicaciones, por lo que esta no iba a ser menos. Y las muestras de cariño por parte de amigos y de sus seguidores han sido infinitas.

- María García de Jaime estrena la blusa fluida atemporal de la firma de Tamara Falcó que encontrarás en rebajas

- No podemos copiar a María García de Jaime su vestido vaquero de Mango, pero sí su truco para que siente bien

La pareja no solo está cumpliendo su sueño de formar una familia, sino que también está alcanzado metas y formando proyectos conjuntos de los que se sienten muy orgullosos. Tras lanzar su libro en septiembre de 2020, 'Botas de colores para días de lluvia' y arrasar contando su historia de amor, la pareja se ha lanzó al mundo del emprendimiento, creando la firma de ropa 'Himba', que refleja a la perfección su esencia. Gracias a otros proyectos como el documental de Amazon Prime Video y las constantes campañas que les surgen debido a su papel de 'influencers', María y Tomás se han ganado un hueco en el corazón de muchas personas que siguen su historia como si de la suya propia se tratara.