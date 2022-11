Margot Robbie revela que casi abandona el cine tras 'El lobo de Wall Street'

La actriz ha contado que no estaba preparada para la fama y que fue su madre quien le impulsó a continuar.

En la mayoría de ocasiones, y especialmente en el cine, es la picardía lo que lleva a las personas a conseguir sus objetivos. Una buena técnica de convencimiento siempre funciona cuando son unos ojos ávidos de talento los que encuentran esta forma de proceder lo ideal para sus propósitos. Por eso, Roberto Rossellini no se lo pensó dos veces cuando Ingrid Bergman le escribió aquella carta en la que le decía que estaría dispuesta a acudir a hacer una película con usted a pesar de no hablar apenas italiano.

Algo similar sucedió años después entre Margot Robbie y Martin Scorsese, que no se correspondieron por carta, únicamente con sus actos. Porque la actriz de 'Yo, Tonya' no tuvo reparo en abofetear a nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, a quien únicamente conocía de antes por haberlo visto en sus películas, para conseguir su papel en 'El lobo de Wall Street'. Margot Robbie tampoco tuvo reparo para dirigirse directamente a otro gran director, Quentin Tarantino, para conseguir participar en su última película 'Érase una vez en... Hollywood'. Pero eso ya sucedió cuando le había cogido gusto a la industria, que en su día quiso abandonar poco después de despegar.

Así lo ha confesado en una reciente entrevista con 'Vanity Fair', donde ha comentado que después de darse a conocer gracias a la película del también director de 'Uno de los nuestros' no estaba lista para hacerse famosa. Fue tal el reconocimiento que obtuvo por su personaje, la rubísima Naomi Lapaglia, que llegó a pensar que no era lo que quería, principalmente porque, a partir de entonces, dejaría de tener cierta privacidad al convertirse en un personaje público y conocido en todo el mundo. Pero ya era tarde.

"Algo estaba sucediendo en aquellos primeros momentos y todo fue bastante horrible. Recuerdo decirle a mi madre: ‘No creo que quiera dedicarme a esto’. Y ella se me quedó mirando, imperturbable, y me respondió: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde como para no hacerlo’. Ahí fue cuando me di cuenta de que la única manera de proceder era seguir adelante", ha contado, aclarando que ahora sabe muy bien cómo esquivar a los paparazzi y evitar a quien trata de interponerse en su camino.

Con ello, ha confesado que quizá buena parte de su éxito se debe a que ha sido muy consciente de cada uno de los papeles que ha aceptado. Y es que, tras rodar la cinta con DiCaprio, tuvo que rechazar muchos papeles de rubia 'sexy'. "Creo que a la gente le encanta etiquetar a los demás", ha contado la también productora y fundadora de LuckyChap, firma que fundó junto a su amigo y ahora marido Tom Ackerley en 2014. Próximamente, estrenará 'Babylon' y próximamente la veremos encarnando a 'Barbie', cintas con las que probablemente vuelva a dejar huella.