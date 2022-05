Margaret Qualley, muy cerca de dar el 'sí, quiero' a Jack Antonoff

La pareja comenzó a salir hace un año

Noelia Murillo

Hace unos meses, insistíamos en que Margaret Qualley iba a ser una de las grandes estrellas de la pequeña pantalla, independientemente de sus orígenes, puesto que la actriz es hija de la impresionante Andie MacDowell. Pese a que puede parecer, estos actores encuentran el doble de obstáculos y complicaciones en la industria del entretenimiento, puesto que se deben exponer a las comparaciones con sus progenitores y deben demostrar el doble su valía. Sin embargo, en su caso, basta con ver 'Maid', disponible en Netflix, para ver que ha comenzado pisando fuerte y que probablemente mantenga esa actitud de aquí en adelante.

A pesar de que este no ha sido su primer papel (le preceden 'IO', 'The Leftlovers', 'Mi año con Salinger' e, incluso, 'Once Upon a Time in... Hollywood', junto a Brad Pitt, Leonadro Dicaprio y Quentin Tarantino) ha sido gracias a la novela biográfica de Stephanie Land que se ha convertido en un rostro más que visible en la pantalla, más allá del sorprendente e inolvidable anuncio de Kenzo. También es un gran reclamo en las alfombras rojas de los eventos, como la reciente 75ª edición del Festival de Cine de Cannes, donde acudió para presentar la película 'Estrellas al mediodía', dirigida por Claire Denis.

Allí llevó uno de los estilismos más asombrantes de la edición gracias a Chanel, firma de la que es embajadora, con un vestido largo de organza gris ahumado con volantes y un enorme lazo a modo de complemento, así como un sutil anillo de diamantes con el que se dejó ver en el festival. Si bien es cierto que muchos pasaron por alto este detalle, otros tantos comenzaron a rumorear acerca del posible compromiso de la actriz con su actual pareja, el cantante y productor discográfico Jack Antonoff, según ha confirmado en exclusiva People.

La pareja comenzó a salir el verano pasado, después de que unos fotógrafos les pillaran besándose en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ninguno de ellos quiso mencionar aquello hasta principios de este año, cuando posaron ante los fotógrafos en los premios AFI. Después, hicieron lo propio en los Premios Critic's Choice, donde la serie de Margaret se encontraba entre la nominadas. El productor, que ha trabajado con artistas como Lorde y Lana del Rey, también se sintió muy arropado por su pareja en el marco de los Premios Grammy 2022, cuando estuvo nominado en la categoría de Álbum del año por 'Evermore', de Taylor Swift.

Conviene recordar que él mantuvo una relación sentimental anteriormente con la actriz y guionista Lena Dunham, creadora de la serie 'Girls' (disponible en HBO Max). Además, se rumoreó que anteriormente había tenido un 'affaire' con la autora de 'Royals', algo que el propio Antonoff se encargó de desmentir. Por su parte, Margaret Qualley ha sido relacionada en alguna ocasión con el actual novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, así como con Shia Labeouf.