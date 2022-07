La protagonista de 'Gambito de Dama', Anya Taylor-Joy, y Malcolm McRae se han casado en el juzgado, según medios internacionales.

Cristina Delfín

Anya Taylor-Joy, la popular y enigmática protagonista de 'Gambito de Dama', se ha casado con su novio, Malcolm McRae, han publicado distintos medios, entre ellos Page Six. Según este, que cita fuentes cercanas a la pareja, ambos se han dado el "sí, quiero" en un juzgado de Estados Unidos, en una ceremonia íntima. Además, no habrían disfrutado de viaje de luna de miel ya que, tras el casamiento, la intérprete debía marcharse a Australia para continuar el rodaje de 'Furiosa, la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera'.

Pero, ¿quién es Malcolm McRae, ese chico de 28 años de rostro andrógino, posados de glamour desganado y facciones perfectas a quien vimos posar por primera vez en una alfombra roja junto a la actriz en febrero, en la fiesta post-Oscar?

Malcolm McRae es, como su actual esposa, artista e, incluso, ha trabajado como actor (aparece en los cortos 'Brotherly' y 'Ho'dy!'). Según IMDB, fue 'descubierto' en un concurso de talentos (AMTC) al que se presentaron más de 1.000 candidatos. Malcolm, nacido en Alabama (EE UU), se impuso a todos ellos.

Pese a esto, la música es su profesión principal. Malcolm, que toca la guitarra y los teclados, es el 50% de More*, el dúo angelino que formó junto a Kane Richotte (exmiembro de Portugal The Man) y que comenzó su andadura entes de 2020, según su registro en Spotity. Cuenta con temas como 'Really want to see you again', una canción de pop-rock sesentero, con ramalazos de psicodelia, o su balada romántica y beatlemaníaca 'I believe in you'.

La banda aún cuenta con un número de seguidores moderado en redes. Hace un mes telonearon a Haim, el famoso grupo formado por tres hermanas. Algunas de sus canciones, como 'Elaborate attraction', están dedicadas al padre de Malcolm, que falleció cuando él tenía 18 años. "Mi padre fue un inversor bancario y está canción está basada en parte de su vida. Él estudio clásicas", ha explicado antes de explicar cómo la música le ayudó durante la pandemia y el confinamiento.

Aunque a Malcolm no lo conocimos hasta este invierno, su relación con Anya es anterior. Así, el artista ya había publicado con anterioridad en su 'feed' de Instagram un retrato de la actriz de origen porteño-aragonés junto a la frase "Verificado. Estoy enamorado" ("Verified. I am bessoted"). La publicación es de hace más de un año.

Además de desempeñar profesiones artísticas, ambos son apasionados de la lectura ("he encontrado a alguien que se sienta a leer conmigo", contó Anya, en una entrevista).

Antes de conocerse, Anya Taylor-Joy tuvo una relación que justo terminó cuando comenzó la producción de 'Emma', en marzo de 2019. "Antes de rodar 'Emma', tuve una ruptura devastadora y eso ha desafiado todo. Me sentía increíblemente insegura en mi piel", ha admitido.

El matrimonio estaría viviendo entre Nueva York y Los Ángeles, cuando sus trabajos lo permitieran.