Madonna revindica su papel en el feminismo en el 30º aniversario de 'SEX'

No es casual que Madonna, feminismo y liberación sean tres conceptos que estén ligados desde el principio de los tiempos. Si bien hoy distintos movimientos feministas apoyan y reivindican la causa de artistas que se sienten en la necesidad de revelarse contra un sistema que no les trata igual que a sus compañeros hombres, la autora de 'Vogue' lleva años reivindicando la figura de la mujer en la industria del entretenimiento y ha sabido adaptarse a los tiempos. Porque llevar décadas transmitiendo ese mensaje de mil maneras diferentes es algo complejo y laborioso, especialmente si ya lo has hecho absolutamente todo.

Porque ya con su segundo álbum, 'Like a Virgin', publicado en 1984, tan solo un año después de su debut, la artista ya puso las pilas a medio mundo no solo con letras potentes como 'Material Girl' o la canción que le da título a este trabajo, sino también con coreografías y gestos donde lo sugerente dio paso a lo provocativo. Lo explícito llegó, sin embargo, unos años después, tras su paso por 'Like a Prayer' (1989) y su llegada a 'Erotica', trabajo que salió a la venta de manera simultánea con su libro 'Sex'. Lo de este título fue una absoluta revolución visual, con imágenes explícitas de mujeres y hombres desnudos.

Debido a que, en aquella época, este tipo de imágenes despertaban rechazo en muchos grupos conservadores, el libro recibió críticas negativas, no contó con la promoción necesaria en medios de comunicación ni tampoco con la distribución deseada en librerías. Este escándalo no solo hizo que se convirtiese en el libro prohibido que muchos querrían tener en sus casas, sino que a día de hoy figura como el 'coffee table book' más vendido de todos los tiempos. Por ello, con motivo de este 30 aniversario, la autora de 'Holiday' ha recordado su memorable lanzamiento.

"Hace 30 años publiqué un libro llamado SEX con fotos mías desnuda, fotos de hombres besando a hombres y mujeres besando a mujeres y yo besando a todos. También escribí sobre mis fantasías sexuales y compartí opinión sobre la sexualidad desde un punto de vista irónico", ha comentado al inicio de un texto que venía previniendo ser reivindicativo. Con ello, ha hecho referencia a cómo se sintió a partir de su estreno en editoriales de libros. "Dediqué los siguientes años entrevistada por personas de mente cerrada que intentaron avergonzarme por empoderarme a mí misma como mujer. Me llamaron puta, bruja, hereje y demonio", ha añadido.

Finalmente, ha querido reivindicar que este periplo fue el comienzo de una nueva era, en la que las mujeres pueden decir y hacer aún más libremente lo que piensan y sienten. "Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP. Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su culo desnudo y Miley Cyrus se puede subir a una bola de demolición. Bienvenidas, perras", ha concretado para cerrar esta pequeña pero más que efectiva reflexión.