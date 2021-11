Madonna y su post más reivindicativo después de que Instagram la censurara

Instagram censuró sus fotos y Madonna respondió subiéndolas de nuevo y añadiendo un post reivindicando la libertad del cuerpo de las mujeres.

Irene Díaz

Tenemos claro que Instagram no es el lugar más adecuado para el movimiento 'free the nipple', que reivindica la libertad de las mujeres para mostrar sus pezones del mismo modo que lo hacen los hombres: sin censura en las redes sociales. Aun así, innumerables usuarias de la red social, tanto celebrities como mujeres anónimas, tratan de desafiar los límites de la aplicación y escapar a su censura. Madonna ha sido una de ellas y, una vez más, no lo ha conseguido.

Madonna publicó el pasado 24 de noviembre en su perfil de Instagram una serie de imágenes muy sensuales. En una de ellas, la primera, se podía ver uno de los pezones de la artista. Y a pesar de que en un principio creyó que la aplicación pasaría las fotos por alto, ya que apenas se podía apreciar u pezón, las fotos desaparecieron en pocos minutos de su feed.

Horas después, ya el día 25, la artista decidió resubir las imágenes, esta vez acompañadas de un texto reivindicativo en el que criticaba a la aplicación por su política de censura sexista.

"Vuelvo a publicar fotografías que Instagram retiró sin aviso ni notificación", escribió Madonna. Según explicó, fue su equipo de gestión, el mismo que gestiona su perfil de Instagram, el que recibió la notificación de la aplicación avisándola de que habían eliminado las imágenes porque "una pequeña porción de mi pezón estaba expuesta."

- Religión, empoderamiento y sensualidad: así ha sido el 63 cumpleaños de Madonna

- Madonna presenta a su novio, de 27 años, y lo felicita así por su cumpleaños durante la cuarentena

"Me sigue asombrando que vivamos en una cultura que permite mostrar cada centímetro del cuerpo de una mujer excepto un pezón", continuó la artista de 63 años en el texto. "Como si esa fuera la única parte de la anatomía de una mujer que pudiera ser sexualizada. ¡El mismo pezón que alimenta a un bebé!".

La intérprete de 'Material Girl' continuó haciendo referencia a las "mentiras que nos han hecho creer sobre que los peregrinos rompieron pacíficamente con los indios de la América nativa cuando desembarcaron en Plymouth Rock", ya que todo ocurrió durante el día de Acción de Gracias. "Dios bendiga a América", escribió. Y continuó: "Dando gracias por haber conseguido mantener mi cordura a través de cuatro décadas de censura, sexismo, edadismo y misoginia".

Madonna, que acostumbra a publicar fotos sensuales en sus redes, ha reflexionado en el pasado sobre su desnudez, la imagen que proyecta de sí misma, la controversia que en ocasiones ha levantado por saberse sexy y la autonomía de las mujeres a la hora de mostrar su cuerpo. En una de esas ocasiones, hizo referencia a la imagen que construyó de sí misma al principio de su carrera y la repercusión que eso ha tenido.

"Cuando tienes 25 años, es un poco más fácil ser atrevido, especialmente si eres una estrella del pop, porque se espera de ti un comportamiento excéntrico", dijo en una entrevista para Harper's Bazaar 2013. Y concluyó: "No soy una gran fan de las reglas. Y, sin embargo, no podemos vivir en un mundo sin orden".