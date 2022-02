El diseñador ha hablado con su sinceridad habitual sobre los estilismos de Cristina Pedroche en Nochevieja o las acusaciones de plagio contra Inditex. Y, como siempre, nos hemos partido de risa con su espontaneidad.

Clara Hernández

'Maestros de la costura' nos permitió conocer la cara más personal de Lorenzo Caprile, ese diseñador que no da puntada sin hilo cuando se trata de críticas (constructivas), pullas (desternillantes). cabreos (hipnóticos) y frases que son lecciones para la posteridad. Su presencia este martes en el plató de 'El Hormiguero' garantizaba, por tanto (y como mínimo), risa y juicios clarividentes.

El diseñador, responsable de algunos de los diseños nupciales y no nupciales que más nos han gustado del último lustro (entre ellos, el vestido novia con lazo que se hizo viral en Instagram) y que vestirá a la protagonista del musical 'El tiempo entre costuras' que se estrena el 24 de febrero en Madri,volvió a dejarnos boquiabiertas contestando, sin rodeos, a todas las cuestiones que le plantearon: desde su opinión sobre los vestidos de Nochevieja de Cristina Pedroche, rival de parrilla de Anne Igartiburu, a quien él viste, a su percepción de cadenas 'low cost' como Inditex.

Estas son las 5 frases más contundentes que nos dejó Lorenzo Caprile, y que son para anotar:

1. Sobre Inditex: "Todos copiamos"

Después de que Pablo Motos se interesara por su opinión sobre el imperio Inditex, en concreto si admiraba a Amancio Ortega o, por el contrario, creía que sus marcas plagiaban a otras, Lorenzo Caprile, lejos de ensañarse con la exitosa firma, la defendió con un argumento y una sinceridad inesperados: "¿Quién no copia en la moda? Si todos copiamos y más ahora con los nuevos medios, con Instagram (...). Vas absorbiendo y eso sale. La cosa es (no) copiar de una manera literal pero yo ahí... Inditex, como tienen unos equipos de diseño impresionantes porque es la primera industria de moda en el mundo, a veces no se sabe quién copia a quién, no sabes si es antes el huevo o la gallina, todos nos retroalimentamos de todos".

2. Sobre los vestidos de Nochevieja de Cristina Pedroche: "Una gamberrada"

Aunque cada año por las campanadas de Nochevieja Caprile es el responsable del look de la 'competencia' de Cristina Pedroche (desde 2009, viste a Anne Igartiburu en la última noche del año), no tiene problemas para agasajar a la presentadora de Antena 3, cadena que cada año logra crecer en audiencia gracias a la curiosidad que inspiran los modelitos de esta.

"Que Pedroche y Josie [el estilista de la primera en Nochevieja] hagan las gamberradas que hacen todos los fines de año... A veces llamo a Josie y le digo: "Josie, que te has quedado corto, haber metido quinta, tenías que haber sido más gamberro". Cristina Pedroche es una niña ideal y jovencísima, y Josie es un gamberro con toda la vida por delante, pues es lógico que hagan eso y me quito el sombrero y todos los años le mando un mail [a Josie] y le digo: "Oye, que me ha encantado". Lo extraño es que Anne (Igartiburu) y yo, que ya tenemos otra edad y estamos en RTVE nos pusiéramos a hacer ese tipo de gamberrada", aclara.

3. Sobre las lecciones de estilismo de Georgina Rodríguez de joyas + chándal

¿Cuál es la opinión de Lorenzo Caprile sobre la frase que Georgina dice en su documental, 'Soy Georgina', de que se puede llevar chándal con joyas? "Sí. Esas esas reglas del sí y no, lo que se puede y no se puede, los que me conocen un poco...", comenzó el diseñador, demostrando que los prejuicios en moda no van con él. "Todo depende de la actitud, de la manera en que la presentes, del momento... La moda también consiste en eso, en jugar, en disfrazarte un poquito, en meter la pata, reírse de uno mismo".

4. Contra la pedantería en la moda

"(En la moda) hay una escuela más intelectual que empieza a buscarle las vueltas y la explicación (a las prendas), que si Freud, que si Jung, y entonces pierden esa parte lúdica y de divertimento que es fundamental en esta industria y se convierte en algo muy pesado". "Es ropa, no estamos hablando de la paz de Ucrania, es ropa", atajó.

5. ¿Mis trajes de novia caros? Por supuesto

"Tú tienes que meter unos clavos con tus trajes de novia, deben de ser caros", sugirió en un momento de la entrevista Pablo Motos, a lo que Lorenzo Caprile contestó, de nuevo, con la mayor franqueza y una pulla divertidísima: "Por supuesto, ¿y? ¿O tu caché son dos duros?", le inquirió al presentador de 'El Hormiguero', que se vio obligado a admitir que él también cobraba mucho.

Mira los trajes de novia que triunfarán en 2022: