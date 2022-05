Lola Índigo, sobre sus comienzos: "En los casting me solían descartar por mi físico"

La cantante ha acudido a 'El Hormiguero' a presentar el documental 'La Niña'

Lola Índigo es una de las artistas más queridas del panorama español, donde no dejamos de cantar algunos de sus éxitos, entre los que destacan 'Ya no quiero ná' y 'Niña de la escuela'. A través de sus canciones y de su participación en programas como 'Operación Triunfo' y 'The Dancer', hemos podido conocer un poco más sobre su personalidad y su deseo como artista, que no parece ser otro que el de disfrutar al máximo de su trabajo y ofrecer esa satisfacción a sus seguidores.

Todo eso y otro poco más podremos verlo en el documental 'La Niña', que llegará a Amazon Prime Video el próximo 13 de mayo, en el que repasa algunas de sus experiencias vitales, así como todo aquello que le ha llevado ser quien es en este momento. Sobre eso ha querido hablar en el plató de 'El Hormiguero', donde ha sido invitada por Pablo Motos para hacer un adelanto de este trabajo audiovisual.

En este espacio televisivo, la cantante ha explicado que cuando tuvo lugar el estallido de la pandemia, viajó a China para trabajar en programas del estilo 'Tu cara me suena', shows en los que acabó trabajando tras una casualidad del destino: conoció a uno de estos representantes en una competición y, finalmente, viajó a China para demostrar lo que ya sabía hacer, tanto como cantante como bailarina.

Lo cierto es que para llegar hasta ahí no lo tuvo fácil en absoluto a nivel emocional, puesto que ha reconocido que en más de una ocasión fue descartada de pruebas de casting por su aspecto. "Me solían descartar por mi físico. Sentía que no me iban a coger, que no iba a encontrar curro", ha comentado, asegurando que cuando viajó al país asiático le dijeron que para seguir bailando "tenía que estar como un palillo".

"Yo me lo creí y aprendí muchas cosas que las cuento en el documental. Es una parte que no he hablado nunca de ella porque, no sé, la gente no te suele preguntar estas cosas en las entrevistas", ha señalado. "Yo dejé de comer. Lo único que puedo decir es que, siendo genuinamente quién eres, es cuando inspiras a la gente. Al final, si eres diferente, tienes que empoderarte en eso y decir: 'Me encanta cómo soy, estoy súper cómoda en este cuerpo'", ha puntualizado.

Con ello, ha explicado que se dio cuenta de que tenía anorexia cuando "pesaba cada cosa" y se "mataba de hambre". "Estaba débil y no controlaba tanto mi movimiento. Me mareaba mucho. Mi familia se empezó a preocupar. Estaba en Los Ángeles y en mis imágenes se podía ver un cambio físico radical", ha añadido. Fue entonces cuando su familia le animó a regresar a España, al contrario que algunos de sus seguidores, que llegaron a decir que en aquellas imágenes "estaba buenísima, increíble".

Finalmente, Lola Índigo ha reconocido que, pasando por un ejercicio de autoestima y pasando un tiempo en casa se dio cuenta de que tenía que quererse "un poquito más" y cuidarse. No obstante, ha insistido en que las personas que pasan por un momento como ese "deben estar un poquito alerta" y tener como prioridad el amor propio.