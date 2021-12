El bolso de la reina cayó al suelo mientras posaba ante los fotógrafos.

Clara Hernández

Además de modelos impecables, es habitual ver a la reina Letizia con bolsos cuidadosamente escogidos para combinar con el resto de su look. En la mayoría de los casos, se trata de accesorios de pequeño tamaño, por lo que se deduce que la esposa de Felipe VI lleva solo lo imprescindible en ellos.

Teniendo en cuenta que en la entrevista que Meghan Markle concedió a Oprah, la duquesa de Sussex reveló que, al menos en Gran Bretaña, es habitual que los miembros de la familia real no porten ni sus documentos de identidad ni ningún método de pago, ya que de esto se encargan sus asistentes, y que lo más probable es que la Casa real española se ciña a los mismos protocolos, los básicos de bolsos 'reales' ya descartaban monederos o tarjeteros.

Sin embargo, un incidente en la última visita que los reyes de España realizaron a Suecia nos ha permitido 'curiosear' en el interior del bolso que llevaba la reina entonces. Nos referimos a una elegante cartera de mano de piel de pitón en color azul verdoso diseñada por Lidia Faro, la cual completaba un look con vestido azul piedra de Cherubina.

Así, en el último acto que los reyes protagonizaron en Suecia tras dos días en el país europeo, ocurrió un imprevisto: mientras los reyes posaban para los fotógrafos junto a los reyes suecos en la Embajada de España en el país, a la reina Letizia se le cayó el bolso al suelo, dejando rodar dos objetos: un pintalabios y un teléfono móvil.

Las fotos de lo sucedido, que recoge un medio sueco, no permiten apreciar las marcas de uno y otro, pero sin duda ofrecen una imagen poco habitual, con la reina agachada en el suelo tratando de recuperar sus pertenencias. Un episodio, por otra parte, que podría considerarse una anécdota sin importancia pero que la revista sueca especializada en realeza 'Svensk Dam' se ha encargado de difundir... y de criticar.

De hecho, el medio titula su artículo: "Pánico durante la visita de Estado: la reina Silvia conmocionada". A continuación, contrapone el glamour que rigió casi todo el viaje de los reyes españoles en Estocolmo (habla incluso de "éxito") a la "conmoción" que estalló cuando el bolso se precipitó al suelo. "La reina Silvia estaba allí cuando ocurrió lo que no debía ocurrir.", afirma en el subtítulo, mientras concluye que "tal error no debe ocurrir durante una visita de Estado solemne donde todo está planeado hasta el más mínimo detalle".

"Todos los involucrados lo saben, especialmente la reina Letizia, que ha estado en innumerables recepciones a lo largo de los años. Puedes ver cómo entra en pánico y trata de salvar la situación, sobre todo para que el bolso no desvíe la atención de la fiesta", incide el medio, que no esconde el tono sensacionalista. "No puede ser", reitera.

El semanal también cita a la edición sueca de 'Hola', donde se pueden leer frases como "incluso hizo que la reina Silvia se diera la vuelta para ver lo que estaba pasando". Otros medios, en cambio, aseguran que los hechos no provocaron ningún tipo de nervios en la reina, y que todos los asistentes continuaron tranquilamente con lo previsto en la agenda. Cuestión de miradas.

