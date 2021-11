La actriz ha contado detalles sobre cómo fue rodar la primera temporada de ‘Emily in Paris’ y nos ha dejado con muchas ganas de descubrir lo que traen consigo los nuevos episodios.

María Viéitez

Lily Collins ha concedido una entrevista a la revista Elle UK, una conversación en la que se ha dado el gusto de revelar algunos detalles sobre su experiencia protagonizando la exitosa serie de Netflix 'Emily in Paris'.

Entre otras cosas, Collins ha contado lo extraño que fue participar en el rodaje en mitad de una pandemia mundial, pero también ha compartido su opinión sobre la nueva tanda de capítulos de la serie, que llegarán a la plataforma el próximo 22 de diciembre.

La primera temporada de 'Emily in Paris' se rodó durante la pandemia, cuando las restricciones todavía dificultaban la movilidad. "Estaba muy vacío cuando llegué allí. Y no había ningún americano, porque no se les permitía", ha contado Collins sobre lo extraño que fue para ella visitar un París tan solitario y silencioso. "Los únicos acentos que se escuchaban eran el francés, que la verdad es que es realmente encantador", compartió.

Sobre la segunda temporada, que se ha rodado entre París y Saint Tropez, Collins ha revelado que se centra en la diversidad y la inclusión, un cambio de tono en el que los directores y guionistas trabajaron después de que las críticas señalasen que el reparto era mayoritariamente blanco y poco representativo.

Otro de los aspectos que esta segunda tanda de capítulos trata de subsanar es la representación de los franceses. Y es que otra de las grandes críticas que recibió la primera temporada es que se apoyaba demasiado en estereotipos sobredimensionados de los franceses.

"Para mí, como Emily, pero también como productora, después de la primera temporada, al escuchar las opiniones de la gente, sus preocupaciones, sus preguntas, lo que le gusta, lo que no le gusta, o simplemente sus sentimientos, me quedó claro que había ciertos apuntes que realmente daban voz a cosas que ocurren en la época en la que vivimos, hablaban de lo que es correcto y moral, lo que debería hacerse. Y realmente quería que la diversidad y la inclusión delante y detrás de la cámara fuera algo en lo que realmente nos centráramos en esta segunda temporada, en muchos sentidos", compartió Collins.

Para conseguirlo, el equipo directivo y la producción de la serie decidió ampliar el equipo. "Decidimos poner a nuevas personas delante de la cámara, también dar nuevos argumentos distintos a diferentes personajes. Eso era era realmente importante", explicó.