Laura Pausini, sobre la fama: "No es sinónimo de felicidad"

La cantante, que brilló de lentejuelas en 'El Hormiguero', presentó en el programa su documental, 'Un placer conocerte'.

Noelia Murillo

Laura Pausini, la última famosa en sumarse a los documentales autobiográficos con 'Un placer conocerte', una película que ya está disponible en Amazon Prime, acudió este jueves a 'El Hormiguero' para hablar de su nuevo proyecto. Resplandeciente, con un 'total look' negro protagonizado por pantalón de lentejuelas de Alberta Ferretti, la artista se refirió a esta producción que, en poco más de una hora, ahonda en algunos de los aspectos más destacados de su historia y busca dar respuesta a cómo habría sido su vida de no haber ganado el Festival de San Remo en 1993, el festival que fue el punto de partida para una carrera imparable.

Desde aquella victoria, la artista ha recibido diferentes premios y nominaciones, ha publicado 13 álbumes de estudio y ha colado varios éxitos en las listas de canciones de todo el mundo. En España, concretamente, comenzamos a conocerla hace ya 28 años y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música en italiano.

Además de por sus letras y canciones, uno de los aspectos destacados y por los que hoy Laura Pausini es uno de nuestros grandes referentes es su extraordinario sentido del humor, su sensibilidad y su versatilidad. Todo ello, además de musicalmente, lo ha demostrado en programas de televisión como 'Factor X' o 'La Voz', donde ha ejercido como 'coach' y donde hemos podido conocerla un poco más.

-Laura Pausini, eufórica y divina, recoge su primer Globo de Oro

-Laura Pausini borda el 'Dolce Vita' en negro con un impresionante vestido de Valentino

Todo eso y más viene reflejado en 'Un placer conocerte', una referencia que no podía faltar en el último programa de 'El Hormiguero' esta semana, donde acudió en calidad de invitada y donde, además de hablar sobre el mismo, desveló algunos talentos artísticos. Entre ellos, el de su profesión y dedicación a la alfarería, algo a lo que se habría dedicado de no ser por su éxito en la música.

"Yo soy maestra de cerámica y restauración de escultura, mosaicos... Estudié Arte en la ciudad italiana donde nació la cerámica. Llevo 29 años en la música pero no solo se puede hacer una cosa bien en la vida. Cuando nacemos somos capaces de hacer muchas cosas y en mi caso es el arte en general", ha explicado la también nominada al Oscar 2020 a la mejor canción por 'Io sì', perteneciente a la película 'La vida por delante'.

Para Laura, esta otra faceta le ha salvado en muchas ocasiones de no dejarse llevar por las sombras más desconocidas del entretenimiento en general y de la industria musical en particular. "Nos han acostumbrado a que si eres famoso, el número uno, si has ganado todo. Al contrario, ya no vales nada. No creo que la fama sea sinónimo de felicidad o realización personal", ha comentado la autora de 'Caja', que también ha sonado en el plató del programa que conduce Pablo Motos.

"Cuanto más tienes, más te odian", ha añadido la artista, que ha reconocido que el hecho de ser famosa le ha convertido también en el objetivo de acosadores, que han logrado colarse en su casa. "A uno lo metieron en la cárcel, porque tenía antecedentes. pero no me gustaría hablar de la fama como si todo fuese negativo", ha sentenciado.

A pesar de todo ello, en el documental busca demostrar qué hubiera sido de ella de no ser por la profesión por la que hoy la conocemos y considera que la vida le ha hecho un regalo. "Al final de mi vida me preguntaré si me he sentido realizada en este momento. Entonces, no tendré a un público que me conteste, estaré sola, la realización de mi misma está en todos mis valores y en la libertad de mis pensamientos", ha dicho.

Para su visita al plató de Antena 3, Laura Pausini lució un estilismo formado por blazer, chaleco y pantalones acampanados de lentejuelas de Alberta Ferretti.