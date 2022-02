Lali Espósito, sobre las relaciones abiertas: "Una cosa es ser fiel y otra ser franco"

La actriz ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo single 'Disciplina'

La gran mayoría de los espectadores y suscriptores de Netflix conocimos a Lali Espósito gracias a 'Sky Rojo', una de las series más exitosas de la plataforma, donde la actriz y cantante figura como protagonista junto a Verónica Sánchez y Yany Prado. Si bien es cierto que, de las tres, ella era la más desconocida, conocimos gracias a su paso por 'El Hormiguero' junto al actor Miguel Ángel Silvestre, otro de los reclamos de la serie.

Meses después de esta intervención, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, la actriz y cantante con millones de reproducciones en plataformas de música en 'streaming' como Spotify ha vuelto para revelar que el cantante Rauw Alejandro estará en el reparto de la tercera y última temporada de la serie y presentar su último single, 'Disciplina'. Este ya tiene cuatro millones de reproducciones y sobre el concepto de la canción ha querido hablar en el programa dirigido por Pablo Motos.

"El vídeo tiene una cosita sado, porque el baile va por ahí y es la historia del inframundo 'hardcore'. Creo que todos somos un poco hipócritas con respecto a temas como el sado", ha comentado la artista argentina, que ha asegurado que cree que "todos ocultamos cosas en lo sexoafectivo". "Siento que nos ocultamos cosas y fantasías de lo que nos gustaría hacer o a decir siquiera", ha señalado antes de ver una parte del videoclip, en el que no falta sensualidad, cadenas, medias de rejilla.

En relación a eso, Pablo Motos ha querido saber cuál es la opinión de la cantante acerca de las relaciones, ya que ella aboga por las abiertas. "Me parece la idea más franca. Va más con mi actualidad, con ser lo más honesta posible a medida que voy creciendo", ha añadido la invitada antes de expresar cuál es su percepción acerca de este tipo de relaciones sentimentales. "Yo estoy en una fase de aprendizaje y mi experiencia hasta hoy me dice que la pareja no es la "no regla", sino la regla de lo que define que uno quiere al otro y es honesto con la otra persona", ha apuntado, no sin dejar caer que "una cosa es ser fiel y otra es ser franco".

"La pareja abierta lo que intenta, por lo menos en mi humilde experiencia, es ser leal con la otra persona con la que quiere estar y quiere compartir, pero no poder mentirle ante otras cosas que me pasan en mi individualidad y que no tienen que ver con el otro", ha dicho, insistiendo a su vez que una cosa es lo que le ocurre a cada uno por separado y otro lo que pasa cuando dos personas comparten algo. "Se trata de algo que con o sin esa persona es algo mío y sigue evolucionando más allá de querer estar con el otro", ha sostenido.

Asimismo, ha hablado de los códigos que se establecen en este tipo de relaciones, cuando una de las dos personas de la pareja o ambas desean saber cómo actúa su contrario. "Al final del camino uno lo que quiere es que otro se muera por ti y es eso lo que se pone en tela de juicio con las parejas abiertas. Creo que mi reto no es tanto aguantarme que el otro esté con otra gente si lo necesita o lo quiere, sino saber que, aunque yo tenga mi particularidad, que me hace única y espectacular, porque todos lo somos, hay un montón de gente espectacular", ha confesado la cantante. Finalmente, ha advertido a todos aquellos que se quieran decantar por este tipo de relación en lugar de hacerlo por otra más tradicional: "Yo no puedo ser la única en la vida de una persona si a esa persona le pasa otras cosas y, viceversa, por ende". Más claro, agua.