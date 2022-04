Lady Gaga, una diva vestida de Armani Privé en los Premios Grammy 2022

La cantante le dedicó su número musical a su compañero Tony Bennett

Noelia Murillo

Si hay algo que define a Lady Gaga y nos fascina es su extraordinaria versatilidad estética y musical. La cantante ha demostrado que no existe estilismo que se le resista y que tan pronto es capaz de protagonizar escandalosos números musicales sobre el escenario (desde el vestido de carne cruda de los Music Awards de MTV 2010 hasta el famoso vómito en el festival SXSW de Austin, Texas) como inmaculados posados de lujo que evocan la época dorada de Hollywood.

A pesar de que ambas facetas son elogiables y se complementan, quizá esta última es la que más nos ha sorprendido y nos gusta, ya que gracias a ella hemos podido ver auténticas obras de arte de la alta costura sobre la 'red carpet' de diferentes entregas de premios y eventos de este tipo. Los premios Grammy , que han tenido lugar esta madrugada, son una buena muestra de que Lady Gaga está en su mejor momento.

Así lo ha demostrado con un vestido clásico que combina los colores blanco y negro firmado por Armani Privé, con escote 'off-shoulder', recogido en contraste con una tira blanca en el hombro que se cruza por la espalda para concluir en una pequeña cola de color blanco. Este toque nupcial viene contrarrestado con un cuerpo entallado de color negro hasta los pies que, en cierto modo, nos ha recordado mucho al que la artista llevó a la ceremonia New york Film Critics Circle, cuando eligió un vestido con falda de dos capas de Jason Wu.

La cantante de 'Applause' quiso combinar esta extraordinaria pieza con joyería de Tiffany & Co., en concreto, un grueso collar y pendientes, así como manicura a juego con el color blanco de la capa y el pelo recogido con ondas al agua del mismo modo que lució en la gala de los Oscar de 2022 hace apenas una semana. En este caso, ha formado algunas ondas muy marcadas en la parte superior de la cabeza, con gran volumen en el flequillo, y se ha recogido el resto en la parte de atrás.

En cuanto al maquillaje, la cantante ha llevado una base muy natural, así como un labial con un tono rosa oscuro, puesto que gran parte de la atención se la ha llevado su mirada, potenciada con un color oscuro para las cejas, el delineado 'cat-eye', una fina máscara de pestañas y una línea blanca en la parte inferior para resaltar aún más sus ojos.

Conviene recordar que Lady Gaga acudió como invitada a los Premios Grammy 2022 debido a sus cuatro nominaciones: Mejor grabación del año, Mejor videoclip y Mejor canción pop y grabación del año por el tema 'I Get A Kick Out Of You', junto a Tony Bennett. También aspiraba a llevarse el premio por el Mejor Álbum del año por 'Love For Sale', en el que está incluida esta canción. Entonces, se decantó por un vestido de raso de color azul con un enorme lazo en la parte trasera y escote palabra de honor.

A pesar de que no recibió estos premios, la también actriz de 'Ha nacido una estrella' ha demostrado aquello de que le "encantaba trabajar con leyendas" que le dijo en los premios Oscar a Liza Minnelli y puso en pie a todos los asistentes del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas de Estados Unidos con su magistral homenaje a su compañero en este álbum, que no pudo asistir a la gala.