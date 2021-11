Aunque se conocen desde hace ocho años, Stewart y Meyer se convirtieron en pareja hace solo dos. Tal y como acaban de anunciar, ya están listas para dar el siguiente paso.

María Viéitez

Kristen Stewart ha concedido una reciente entrevista al programa Howard Stern Show, ocasión que ha aprovechado para compartir con el público una gran noticia. Y es que, a pesar de que la actriz protagonista de 'Spencer' no acostumbra a hablar sobre su vida privada, parece congratularse de poder compartir con la audiencia y sus seguidores cuál es el motivo por el que está más feliz que nunca: su futuro compromiso con su novia, Dylan Meyer.

Tal y como la actriz contó a Stern, fue Meyer la que le pidió matrimonio después de dos años de relación. "Nos vamos a casar, lo vamos a hacer, totalmente", ha contado Stewart. "Yo quería que me propusiera matrimonio, así que lo que hice fue definir muy bien lo que esperaba de la pedida, y ella lo clavó. Así que nos vamos a casar, va a pasar", reveló contenta.

A pesar de que Meyer esperó hasta los dos años para pedirle matrimonio a Stewart, lo cierto es que la actriz de 31 ya confesó públicamente cuando apenas llevaban tres meses de relación que estaba deseando convertirse en su mujer. "Quiero ser algo razonable al respecto, pero creo que las cosas buenas pasan rápido", dijo Stewart en aquel momento. Y añadió: "Tengo un par de planes preparados que son simplemente geniales. Soy muy impulsiva. Pero no sé cuándo van a pasar".

La actriz de 'Los ángeles de Charlie' tuvo claro desde el principio que lo suyo con Meyer era amor de verdad, y llegó a asegurar que "todas las apuestas estaban hechas", refiriéndose que sabía que, en algún momento, y más pronto que tarde, se comprometerían.

Y lo cierto es que parece que e amor entre amas no es de este mundo, ya que la actriz llegó incluso a confesar que la idea de casarse no le había llamado nunca antes la atención. No hasta que conoció a Dylan. "Cuando lo sabes, lo sabes", compartió.

Stewart y Meyer se conocieron hace ocho años, pero no fue hasta 2019 cuando iniciaron su relación amorosa tras reencontrarse en una fiesta de un amigo común. La primera vez que se las vio juntas fue dándose un beso sentadas en unas escaleras en la ciudad de Nueva York. Las imágenes desataron un fuerte revuelo, ya que se publicaron poco después de que Kristen rompiese su relación con la modelo Stella Maxwell, con quien salió intermitentemente durante dos años.