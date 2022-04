Confirmado: la pareja se casó en Las Vegas (aunque "sin licencia") tras asistir a los Premios Grammy.

Clara Hernández

Kourtney Kardashian y Travis Barker han confirmado lo que ya habían adelantado varios medios: ambos se casaron en la madrugada del lunes en Las Vegas, poco después de haber asistido a la ceremonia de los Premios Grammy. Y aunque los contrayentes prohibieron a los invitados que tomaran fotos del evento, sí existe una buena colección de imágenes oficiales de las que ahora los recién casados han compartido una parte.

¿Y qué ofrecen? El relato de una boda en la que los novios, para empezar, no utilizaron los elegantes outfits, de negro riguroso, con los que posaron en los Grammy, como algunos predijeron que habían hecho, sino looks mucho más salvajes y desmelenados. Así, Kourtney Kardashian cambió su mono con 'cut outs' y guantes de Et Ochs por una espectacular chaqueta de cuero negra tipo biker de aire motero, con tachuelas en la espalda, de Saint Laurent, así como por vaqueros negros y gafas de sol con pedrería muy 2KY, al igual que su pareja para obtener un look aún más coordinado con Travis Barker que en la gala donde poco antes habían sonreído en el photocall.

La primogénita de las Kardashian ha combinado este look con un llamativo bustier strapless amarillo vibrante con estampado con pedrería en forma de cruz bizantina en la parte frontal de seda que firma Versace.

Una cola de caballo y muchas risas han sido los otros ingredientes con los que Kourtney ha protagonizado una sesión fotográfica desenfadada, 'cool' y delirante, donde incluso en una instantánea aparece tirada por el suelo, adivinamos que desmayada de amor, junto a su ramo de flores rojas y frente al oficiante de boda, un 'Elvis Presley' de pega con camisa vibrante de puños y cuello con ribetes plateados.

Enmarcados por una guirnalda blanca floral, los contrayentes también han mostrado su alegría abrazados -él, enjoyado y sin camisa bajo la cazadora de piel para lucir tatuajes- .

"Érase una vez, en una tierra remota (Las Vegas), a las 2 de la mañana, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su guapo rey se aventuraron en busca de la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia). La práctica hace que sea perfecto", ha escrito Kourtney, aclarando que, en realidad, la pareja no estaría casada legalmente.

Para que este tipo de enlaces en Las Vegas tengan validez legal, los novios deben solicitar previamente una licencia matrimonial, acudiendo antes a la oficina correspondiente situada en el Condado de Clark en Las Vegas. Para obtener la licencia, es necesario ser mayor de edad, recogerla personalmente y demostrar que no tienen ninguna incompatibilidad matrimonial.

Pero eso no importa para que la pareja, que ha expresado su deseo de tener un hijo, haya pasado una de las noches más especiales de su historia de amor.