Kim Kardashian causa sensación con un vestido metalizado en la premiére de The Kardashians

El estreno de su nuevo show ha sido la excusa perfecta para ver a la familia más famosa casi al completo presumiendo, una vez más, de looks megasexis.

Julia García

El clan Kardashian-Jenner ha sido el gran protagonista de la madrugada española. Al otro lado del charco y más allá, en Los Angeles, su “territorio” desde hace años, ha tenido lugar la presentación en sociedad de The Kardashians, su nuevo show de televisión familiar en Hulu, la reina la plataforma de Disney+.

Pese a la ausencia destacada de las más jóvenes del clan, Kylie y Kendall, que acaban de lanzar por cierto su segunda colección conjunta de maquillaje, no ha faltado el glamour y ese aire tan ‘Kardashian’ con el que solo ellas son capaces de envolver todo lo que hacen en sociedad.

La gran estrella del evento, celebrado en los estudios Goya de la ciudad californiana, ha sido Kim Kardashian. La empresaria, a la que se ha visto de la mano de Pete Davidson, su novio, ha vuelto a insistir en el plata como color para su outfit. Hace dos semanas ya apostó por este tono metalizado cuando apareció con unos leggins y un sujetador en una fiesta de Skims, su firma de lencería, y ha vuelto a hacer lo propio en esta ocasión con otro ‘total look silver’.

La diferencia en el concepto es enorme, eso sí, entre uno y otro look, ya que consciente de la trascendencia de la cita, ha optado por activar el modo diva con un vestido ajustadísimo y extralargo de tirantes y escote corazón.

Como es habitual en la mayoría de las prendas de su armario, el vestido hace hincapié en las curvas sinuosas del cuerpo de Kim, si bien a partir de la rodilla se abre en forma de pliegues. Una abertura trasera ayuda también a tomar vuelo y volumen a esta parte baja de una pieza que Kardashian ha combinado con una gargantilla a juego y unas sandalias destalonadas con plataforma y tacón de vértigo.

Kourtney Kardashian y Travis Baker, su primera aparición de recién casados

Además de Kim Kardashian, también han asistido a la puesta de largo de ‘The Kardashians’ la madre del clan familiar, Kris Jenner, que ha optado por el fucsia para su atuendo, y Khloé, que ha lucido un conjunto en color nude del que ha destacado sobre todo el corsé estriado. Sin embargo, en ausencia de Kylie y Kendall, las miradas se han centrado más en Kourtney Kardashian y Travis Baker.

La pareja, recién llegada de Las Vegas, donde han contraído matrimonio como solo se puede hacer en esta ciudad estadounidense (con “Elvis Preasley” como testigo y sendos looks nupciales rockeros e informales), no se ha querido perder la première del nuevo show de las hermanas más famosas del planeta. Ambos han acudido conjuntados con sendos looks monocolor en negro.

Sus estilismos en clave ‘twinning’ no han pasado desapercibidos, sobre todo el de Kourtney, que ha sorprendido con un original diseño cut out que dejaba a la vista su vientre y la parte baja de su pecho. Además, ha competido con su hermana Kim por la gargantilla más vistosa, ya que ha optado por lucir un diseño de eslabones XL que acaparaba gran parte del protagonismo de su outfit para una noche para el recuerdo para el clan familiar.