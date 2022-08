Kim Kardashian y Pete Davidson rompen su relación

9 meses después de comenzar a salir juntos, la pareja ha decidido poner punto y final a su romance.

Julia García

Parece que fue ayer cuando Kim Kardashian compartió sus primeras (y esperadas) imágenes junto a Pete Davidson en Instagram. Fue en marzo de 2022, apenas unos meses después de que los rumores sobre una relación amorosa entre ambos empezaran a sonar con más fuerza tras el paso de la empresaria por el programa Saturday Night Live.

A aquellas enigmáticas fotografías las siguieron muchas otras, las que se hicieron mientras tomaban pizza tras la premiére del nuevo reality de las Kardashian, las de la primera alfombra roja que pisaron juntos –la cual fue, sorprendentemente, en la Casa Blanca– y las de su mediático posado en la gala del MET en lo que fue su consolidación como pareja, además de un largo etcétera.

Parecía que lo de Kim y Pete iba en serio tras el divorcio de la primera del rapero Kanye West –padre de sus hijos North, Chicago, Saint y Psalm– pero nada más lejos de la realidad. Según ha informado E!News, la pareja no ha llegado a celebrar su primer aniversario porque acaba de romper.

Ninguno de los dos protagonistas ha querido confirmar ni desmentir nada, pero al parecer ha sido la distancia –él vive en Nueva York y ella en Los Ángeles– y la incompatibilidad de horarios lo que ha motivado la crisis entre ambos. " Parte de la razón por la que se separaron fue por sus apretadas agendas. Ambos viajan todo el tiempo y fue difícil", ha asegurado una persona cercana a la influencer y el cómico a la revista People.

También la diferencia de edad –41 ella y 28 él– parece haber sido un impedimento para que lo suyo funcionase según este mismo testimonio, quien afirma que el exnovio de Ariana Grande no ha sido más que " Alguien con quien reír y pasar un rato divertido" para Kim Kardashian puesto que "e l final de su matrimonio fue un momento muy oscuro para ella y Pete ha sido el mejor antídoto", ha dicho.

9 meses de noviazgo

El fin de la relación entre ambos parece haberse producido de forma amistosa y sin terceras personas de por medio apenas 9 meses después de haber empezado a hablar. En octubre de 2021, Kim Kardashian ejerció de presentadora en Saturday Night Live, el programa en el que Pete Davidson trabaja y fue allí cuando, nada más conocerse, surgió la chispa. " No fue nada como un sentimiento súper loco. Yo estaba como, 'Hmm', y luego dije, 'Wow, realmente lo he hecho'. No besé a nadie más en 10 años, así que tal vez soy como una estúpida y no es nada y es solo un beso en el escenario", contó la fundadora de SKIMS tiempo después al ser preguntada por el sketch que protagonizaron en pantalla aquel día en el que él interpretaba a Aladdin y ella a Jasmin y terminaba con un apasionado beso.