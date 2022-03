Kim Cattrall vuelve a ser Samantha Jones... pero no como te gustaría

La actriz se ha metido de nuevo en la piel del personaje de Sexo en Nueva York que le dio la fama como parte de una campaña publicitaria.

Julia García

El personaje más célebre de Kim Cattrall en la pequeña pantalla sigue trayendo cola. Puede que no haya aparecido ni un segundo en pantalla en el esperado y criticado reboot de Sexo en Nueva York, pero Samantha ha estado muy presente en And just like that. Tal y como la propia Sarah Jessica Parker explicó recientemente en una entrevista, "Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería".

Eso sí, que nadie se confunda porque esto no quiere decir que vaya a aparecer en la segunda temporada de la serie –"No tengo ninguna expectativa realista de que vuelva a aparecer", declaró el responsable de la ficción Michael King–. Lo que sí que puede que ocurra es que en las próximas horas veas de nuevo a la actriz encarnando a la divertida Samantha Jones en otro contexto muy diferente. Atenta.

Las redes han empezado a arder cuando la actriz, que acaba de participar en la serie Cómo conocí a vuestro padre, ha publicado en Instagram un video en el que aparece ella paseando a un perro por un barrio residencial vestida con unos pantalones negros, unas zapatillas tipo chunky, un top floreado y una gabardina satinada en tono vainilla ajustada con un cinturón dorado que perfectamente podría haber sido un estilismo de Samantha en pleno 2022.

Ha sido la plataforma multimarca de venta online Farfetch la que ha escogido a Kim Cattral como imagen de esta nueva campaña publicitaria en la que, aunque no se ha dicho como tal, parece encarnar a la que fuera amiga del alma de Carrie, Miranda y Charlotte en la mediática serie de HBO. Yannis Herion, director creativo de la empresa, ha explicado el por qué de esta decisión al medio especializado WWD: "Kim es realmente un icono, no solo por sus elecciones de estilo, sino por quién es ella como persona: es real", ha manifestado.

En otra de las imágenes de la campaña, Kim Cattrall posa con una chaqueta con print de pata de gallo en tonos rosas, turquesas y negros que viene acompañada del siguiente mensaje por parte de la compañía: "Hay 3972 americanas en Farfetch, pero Kim Cattrall eligió esta" porque, como recuerdan desde Farfetch, "nuestros protagonistas representan a los amantes de la moda en una variedad de edades y referencias de estilo, eligiendo las piezas que les hacen sentir más cómodos", cuentan en referencia a los otros rostros elegidos para esta campaña, el actor Josh Hartnett y los artistas Steve Lacy y María Isabel.