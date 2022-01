Kim Cattrall carga contra 'And just like that' en Twitter

Aunque decidió no aparecer en el revival de 'Sexo en Nueva York', la actriz no ha dudado en expresar su opinión al respecto. Y los fans están flipando.

GALA FERNÁNDEZ

Aunque la acogida por parte del público está siendo muy positiva, al 'reboot' de 'Sexo en Nueva York' le crecen los enanos. Si hace unas semanas la producción se vio sacudida por las acusaciones de agresión sexual que cuatro mujeres vertieron contra Chris Noth (lo cual habría llevado a HBO Max a prescindir del actor que da vida a Mr. Big y con ello a cambiar, supuestamente, el desenlace de la temporada), ahora 'And just like that' tiene un nuevo frente abierto, y la responsable es Kim Cattrall. Cómo no.

La actriz que interpretó a Samantha Jones durante 94 episodios y dos películas ha sido la gran ausente del proyecto desde que esta secuela comenzó a fraguarse. Su abierta enemistad con Sarah Jessica Parker (que quedó patente hace unos años con un duro cruce de acusaciones en las redes después del fallecimiento del hermano de Kim Cattrall) parece ser la razón por la que declinó participar en la nueva entrega, de la que, sin embargo, no ha dudado en expresar su opinión a través de Twitter.

Pero esta vez lo que ha reavivado la polémica no ha sido más que un 'like' que la actriz ha repartido en la red del pajarito, ya que sus fans más avispados han reparado en que ha marcado como favorito el 'tweet' de una telespectadora que define 'And just like that' como una "basura".

"Muy orgullosa de que Kim Cattral haya pasado de la basura que es el reboot de ‘Sexo en Nueva York’ y esté haciendo ‘Cómo conocí a vuestro padre’. Ella está maravillosa y Hilary Duff también. Si tienes 48 minutos libres te recomiendo que veas los dos primeros episodios. Yo quizás los vuelva a ver la semana que viene", dice el mensaje de la usuaria.

Y esta no es la primera vez que la intérprete se pronuncia, a modo de indirecta, por Twitter: hace unos meses también apoyó la publicación de una fan que decía que no vería la ficción si Kim Cattrall no aparecía en ella, como finalmente ha ocurrido.

Y seamos sinceras: hay muchos motivos por los que echamos de menos a Samantha en los nuevos episodios, pero esperamos que este drama (que parece traer cola) no eclipse el desarrollo de 'And just like that'.

