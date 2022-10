Kate Middleton recupera una camisa de lunares que siempre gusta y funciona

La princesa de Gales ha hablado sobre la salud mental y las adicciones

Noelia Murillo

Si se trata de una prenda de color azul y presenta un estampado de lunares, probablemente estemos hablando de un look de Kate Middleton. La princesa de Gales tiene un estilo muy característico y en más de una ocasión ha demostrado que escoger prendas similares entre sí suele ser un acierto seguro. Por eso mismo, no es casualidad que en muchas publicaciones (incluida la nuestra) encontremos varias similitudes entre su armario y el que lució en su día Lady Di.

Recientemente la ahora princesa de Gales ha reaparecido de manera virtual con una camisa que ya teníamos fichada desde hace tiempo y que nos encanta recordar por lo bien que sienta y lo mucho que gusta. Estamos hablando de una camisa azul marino con topos pequeños y blancos, que está confeccionada en seda, que tiene botones en la parte frontal y que pertenece a Tory Burch. Otro de los detalles destacados de esta blusa que triunfa por su sencillez y elegancia, son los detalles en color blanco tanto en las mangas como en el cuello bebé que luce.

En esta aparición virtual, Kate Middleton, que es patrocinadora de la organización benéfica de recuperación de adicciones The Forward Trust, ha mandado un mensaje de apoyo a la campaña Taking Action on Adiction. Esta tiene como fin crear conciencia sobre las adicciones, acabar con los prejuicios relacionados con ellas y ampliar tanto los conocimientos sobre ellas como ofrecer ayuda tanto a los afectados como a los familiares que lo necesitan. De ese modo, en este vídeo la princesa de Gales ha recordado que "la adicción es una condición de salud mental grave que le puede ocurrir a cualquiera, sin importar la edad, el sexo, la raza o la nacionalidad".

"Como patrocinadora de The Forward Trust, he conocido a muchas personas que han sufrido los efectos de la adicción. Las actitudes hacia la adicción están cambiando, pero aún falta camino que recorrer. Aún así, la vergüenza de la adicción impide que las personas y las familias pidan ayuda y estas sigan perdiendo la vida trágicamente", ha puntualizado la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, en un gran gesto de solidaridad. Por eso mismo, ha instado a la sociedad a empatizar con las personas que se encuentran en esta situación.

"[Transmito] un mensaje de apoyo para aquellos que continúan sufriendo. Por favor, sabed que la adicción no es una elección. Nadie elige convertirse en un adicto. Quiero que sepáis que esto también es una condición de salud grave. Por favor, no permitas que la vergüenza te impida obtener la ayuda que tanto necesitas", ha añadido, reconociendo que "la recuperación es posible". Un look magnífico para transmitir un mensaje alto y claro. Está claro que las elecciones de Kate Middleton, de un modo u otro, siempre sorprenden.