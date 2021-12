Kate Middleton, al piano y de rojo pasión para celebrar la Navidad

La Duquesa de Cambridge se ha subido al escenario para actuar junto a Tom Walker en un concierto de villancicos ofrecido en Londres.

Julia García

La Nochebuena es mágica por muchos motivos. Viene Papá Noel. Sí. Pero también es la noche del año en la que se descubren talentos desconocidos en muchas personas de la familia. Cuando esa familia es la más famosa del mundo, se convierte en noticia ese descubrimiento. Y por eso hoy Kate Middleton ocupa los titulares.

La duquesa de Cambridge se ha subido al escenario por Nochebuena. No ha cantado, no. Pero sí ha tocado el piano para acompañar la actuación de uno de los artistas más conocidos del momento en el Reino Unido, Tom Walker. Lo ha hecho en un concierto navideño grabado a comienzos de diciembre en la abadía de Westminster en Londres del que ya te dimos parte puesto que pudimos ver el maravilloso abrigo rojo que iba a llevar en esta cita Kate Middleton, que también ha sido la organizadora del evento, llamado Royal Carols: Together At Christmas.

Lo que no imaginamos es que sorprendería al mundo animándose a acompañar al piano a Walker en la canción For Those Who Can’t Be Here, un tema escrito por el artista británico en homenaje a todas las personas que ya no están con nosotros en este mundo. Sabíamos del talento artístico de la esposa del príncipe Guillermo, a la que le encanta, por ejemplo, la fotografía. Pero resulta que también tiene unas magníficas manos para tocar el piano.

El momentazo ha pasado desapercibido en España porque estábamos pendientes de Aitana Ocaña y su especial en TVE, pero poco a poco se ha hecho viral fuera del Reino Unido gracias a que los duques de Cambridge lo han compartido en sus redes sociales oficiales.

No sabemos cómo se siente Middleton al respecto de esta “actuación muy especial”, como la describe en su perfil oficial de Instagram el equipo de comunicación de Kate y Guillermo, pero sí que sabemos cómo se siente Tom Walker por haber tenido el privilegio de cantar en directo con la duquesa de Cambridge al piano. "Esta es sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, ¡no puedo agradecer lo suficiente a los duques por ser parte de esta actuación y elegir mi canción para mostrar su increíble talento al mundo!", ha escrito como respuesta al video publicado en Instagram.

La actuación completa, con la abadía de Westminster preciosa al estar iluminada con velas el improvisado escenario para esta gala navideña británica, está disponible en Youtube y se ha convertido en viral en solo unas horas.