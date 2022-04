La razón por la que Kanye West no acudió a los Grammy 2022

Kanye West, a pesar de sus nominaciones, fue vetado en los Premios Grammy 2022 por su comportamiento en los últimos meses.

Irene Díaz

Fue la gran sorpresa de la noche. Los Premios Grammy 2022 reconocen todos los logros alcanzados en el sector de la industria musical. Y aunque Kanye West era una de los cantantes más esperados de la noche, su aparición en la alfombra roja nunca sucedió. A pesar de que era uno de los artistas con varias nominaciones de la noche, decidió no acudir a la gala. Una decisión que previamente vetaba su actuación por su mal comportamiento en los últimos meses.

La organización decidió retirar la invitación a estos Premios por su "preocupante comportamiento en redes sociales". Y es que el rapero desde hace unos meses ha mantenido una actitud a través de las redes muy polémico. Entre ellos, ha atacado a Kim Kardashian, su exmujer, a Pete Davidson, pareja actual de Kardashian, y ha acusado a Kardashian de prohibirle ver a sus hijos.

La relación entre ambos está siendo un auténtico caos, pero realmente la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de Grabación de Estados Unidos ha vetado al cantante y no solo por estos ataques, sino porque también se ha visto involucrado en polémicas ajenas a su familia.

Además de compartir vídeos y publicaciones en redes que fueron eliminadas por su contenido violento, todo se desató en el momento que Kanye West atacó a Trevor Noah, presentador estadounidense y maestro de ceremonias de los Premios Grammy. Momento en el que finalmente la Academia decidió que no apareciera entre la lista de invitados a la gala como 'castigo' al comportamiento que está llevando a cabo desde hace meses a través de las redes.

West que este año se sumaba a la lista de los Premios Grammy con cinco nominaciones por su disco 'Donda', y finalmente vetado para actuar en los Premios, decidió no acudir ni siquiera a la gala para evitar ensalzar más la polémica que gira en torno a él y que está afectando a su carrera. Lo que está claro es que además de los mejor vestidos de los Premios Grammy, la no aparición de Kanye West fue uno de los temas más comentados de la noche. ¿Te perdiste la alfombra de los Premios Grammy? En esta galería hacemos un repaso de los mejores looks que asistieron a la gala. ¿Cuál es tu favorito? ¿Con cuál te quedas?