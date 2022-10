Juliette Binoche y Marion Cotillard se cortan el pelo para apoyar a las mujeres iraníes

Varias actrices francesas, entre las que se encuentran Jane Birkin, Charlotte Gainbourg e Isabelle Huppert, se han unido bajo el lema #HairForFreedom

Noelia Murillo

La muerte de Masha Amini, una joven detenida en Teherán por la Policía de la moral de Irán tras ser acusada de llevar mal colocado el velo (obligatorio por imposición legal), ha despertado una oleada de protestas en diferentes ciudades del país. Estos reclamos han alcanzado otros territorios fuera de las fronteras del país y prácticamente todo el planeta se ha volcado en esclarecer qué fue lo que sucedió en aquellas dependencias policiales en las que esta mujer, de 22 años, falleció hace unos días.

Una muerte alimentada por justificados rumores, la de Masha Amini se produjo supuestamente por un infarto. Sin embargo, varios testigos alegan que la joven fue golpeada hasta morir, lo que ha llevado a miles de personas (buena parte de ellas mujeres) a salir a las calles al grito de 'Mujer, vida y libertad', acto temerario debido a las fuerte represión por parte de las autoridades y la policía, que ha provocado que otras mujeres conocidas hayan querido hacer referencia a la terrible desigualdad de género que existe en este país.

Tanto es asó que la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani se ha cortado el pelo ante el Parlamento europeo en apoyo al pueblo iraní al grito del famoso lema que ya ha recorrido todo el mundo. También han alzado su voz contra el gobierno ultraconservador iraní algunas personalidades de la industria del cine y el entretenimiento, como Angelina Jolie o Kim Kardashian, que han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las mujeres iraníes a través de sus cuentas personales de Instagram.

También lo ha hecho un grupo de conocidas actrices francesas, que se han unido para reivindicar la libertad de las mujeres en un vídeo que lleva el 'hashtag' #HairForFreedom. Su particular forma de protesta ha sido cortarse un mechón de pelo. La primera en aparecer en este pequeño vídeo ha sido Juliette Binoche, que no ha tenido reparo a la hora de coger unas tijeras y apoyar de esta forma tan particular a las mujeres iraníes, mostrando finalmente el mechón cortado. Le sigue Marion Cotillard y un buen puñado de intérpretes francesas.

Entre las participantes en este vídeo también se encuentran Charlotte Gainsbourg y su madre, la también actriz Jane Birkin, así como Isabelle Huppert, Mélanie Laurent (a quien conocimos gracias a su extraordinario papel protagonista en 'Malditos bastardos'), Isabelle Adjani, Bérenice Bejo o Julie de Bona, entre otras. De fondo, se puede escuchar la famosa canción de la resistencia antifascista italiana, 'Bella Ciao', popularizada por la serie española 'La casa de papel'.

Este vídeo finaliza con una ilustración de la también guionista y directora de cine Marjane Satrapi, historietista y símbolo del feminismo contemporáneo, que plasmó su infancia y adolescencia bajo el régimen iraní tras la revolución de 1979 en 'Persépolis'. Esta novela gráfica publicada en 2003, vendida en todo el mundo y aclamada por la crítica, también cuenta con una versión cinematográfica que ella misma escribió y dirigió y que es tan disfrutable como el libro original.