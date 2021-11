Julia Otero tiene buenas noticias sobre su cáncer: "estoy viva y guerrera"

La periodista reaparece en sus redes para anunciar su inminente vuelta a la radio tras terminar su tratamiento y quedarse sin células cancerígenas.

Julia García

El pasado mes de febrero, Julia Otero se ponía tras el micrófono como cada tarde para comunicar a sus oyentes que tenía cáncer: "En un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama mi querido doctor López Otín, esas que no procuran el bien común", explicó la periodista, quien reconoció estar asustada por todo el proceso: "La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", prosiguió.

Entonces comenzó un tratamiento para combatir la enfermedad que le mantuvo alejada de la radio durante unos meses. Un adiós temporal ya que a final del verano ella mismo regresó, aunque de manera esporádica, a su programa en Ondacero tras terminar las sesiones correspondientes de quimioterapia.

"Acabó el largo y duro tratamiento pero falta “el corte y pega”. En breve llegará la cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún…pero en pie", escribió entonces en su perfil de Twitter.

Y dicho y hecho porque, tal y como prometió, Julia Otero acaba de anunciar que, aunque son cinco años los que se deben esperar para dar el asunto por zanjado, puede afirmar que se ha curado.

"Estoy viva y guerrera", comienza el texto que la directora de Julia en la Onda ha compartido en su perfil de Instagram junto a una fotografía suya en la que aparece con el pelo mucho más corto de lo habitual.

"Nuevo look. Pelo debilitado pedía ✂️ , y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca", dice la periodista sobre su cambio de imagen.

En el mensaje que ha lanzado en sus redes, anuncia que su vuelta al trabajo está más cerca que nunca porque por fin ha terminado todo. "Ya no tengo “egoístas” (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Nos oímos pronto!", indica Julia Otero, quien ha aprovechado además para agradecer las muestras de cariño que le llegan de todas partes. "¡Como para no curarse!", ha comentado.