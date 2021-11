El actor de 84 años será homenajeado por la Academia del cine español el próximo 12 de febrero durante la gala de entrega de los premios que tendrá lugar en Valencia.

Julia García

El próximo 12 de febrero, Valencia acogerá una nueva gala de los premios Goya que, en su edición número 36 homenajeará a José Sacristán. El actor ha sido elegido por la Academia del cine "por ser el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas" según han destacado en un comunicado en el que anunciaban su premio Goya de honor que este año había recaído en manos de Ángela Molina.

"Mi carrera ha sido el gozo del crío que ha visto cumplido su propósito, el de hacer creer a la gente que era el estudiante, el pregonero, el recluta, el emigrante, el abogado, el médico…, y que la gente se lo creyera. Y la suerte de que en todo este recorrido mis mejores amigos y la gente más querida para mí, al margen de mi familia, está en la profesión. ¡Qué más puedo pedir!", dijo el intérprete en un discurso hace unos meses cuando recogió el Premio Nacional de Cinematografía.

A lo largo de su extensa carrera que comenzó en la década de los 60 mientras trabajaba al mismo tiempo en un taller como mecánico en los primeros años ha participado en más de un centenar de películas entre las que destacan 'La colmena', 'El pájaro de la felicidad' o 'El muerto y ser feliz' junto a los cineastas más reconocidos de nuestro país. Es por este motivo uno de los actores más respetados por el público y por sus compañeros de profesión, quienes le han dedicado multitud de elogios al hacerse público este reconocimiento y que no es más que uno más en su larga lista de premios, entre los que destacan dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián, un Goya, el Feroz de Honor y el Premio Nacional de Cinematografía, que recibió el pasado mes de septiembre de manos del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta y que quiso dedicar a su mujer y sus hijos, además de "a todos los que le han creído" a lo largo de todo este tiempo dedicado al arte de la interpretación.

"Con la más estricta y rigurosa seriedad he llegado hasta aquí haciendo camino al andar. Aprendiendo sobre la marcha, quiero decir. Trabajando, estudiando, investigando, curioseando, mirando con tanta certeza como inquietud, con tanto arrojo como temor como suele ser habitual en el ánimo de los que nos dedicamos a esto y también como es habitual he dedicado gran parte de la mi carrera no a desentrañar la complejidad de mis personajes, sino ver cómo puñetas podías llegar a fin de mes y pagar el alquiler", dijo entonces en unas palabras que vuelven a cobrar hoy un significado especial.

Una leyenda de la interpretación

A sus 84 años, José Sacristán aún se mantiene en activo tanto en la televisión como en el cine o en el teatro, donde actualmente preparar un homenaje a Fernando Fernán Gómez con 'El hijo de la cómica' después de haber representado la función 'Señora de rojo sobre fondo gris' de Miguel Delibes por toda España desde 2018.