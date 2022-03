Jennifer Lopez celebra los 25 años de Selena, la película que le catapultó a la fama

La artista se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por película en Hollywood por esta cinta en la que interpretó a la conocida como "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla.

Julia García

El 22 de marzo de 1997 se estrenó Selena, la película que cuenta la historia personal y profesional de Selena Quintanilla, la cantante conocida como "Reina del Tex-Mex" que logró brillar en un género musical hasta entonces dominado por hombres y que fue asesinada dos años antes a manos de la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Un biopic cuyo papel protagonista cayó en manos de una entonces poco conocida Jennifer Lopez, el cual no solo le valió el reconocimiento mundial y una nominación a los Globos de Oro de aquel año a mejor actriz, también la convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por película en Hollywood y le hizo darse cuenta de que sus deseos de entrar también en la industria de la música.

Fue sin duda el mejor pasaporte a la fama para la diva del Bronx, razón por la cual esta ha afirmado en multitud de ocasiones estar eternamente agradecida a quienes la escogieron para aquel trabajo hace ya un cuarto de siglo y por lo que no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar tanto la cinta como la mujer que la inspiró en sus redes sociales.

"Qué día tan más especial, estamos celebrando 25 años de SELENA! Ahora celebramos y honramos el legado y música de Selena. Esta película significa mucho para mi. Selena y su familia significan mucho para mi y fui muy afortunada de haber sido elegido para interpretarla. Nunca olvidaré ese tiempo de mi vida y ha sido un honor como artista haber sido parte de la magia de esta película", ha sido el mensaje que ha escrito la artista para acompañar una serie de imágenes y videos de la mencionada cinta en las que aparece caracterizada como la desaparecida Quintanilla.

"Cuando me estaba preparando para el papel, la estudié incansablemente, cada uno de sus pasos, los movimientos de sus dedos, sus labios... su risa contagiosa... sus expresiones. Una vez que llegó el momento de ser ella en la película y estábamos filmando la gran escena del Astrodome de Houston, hice la primera toma y después Edward James Olmos, quien interpretó al padre de Selena, un actor increíble y poderoso se me acercó y me dijo: Hiciste tu tarea, ahora déjalo ir... simplemente deja ir todo..." así que hice y solo hice lo mío... ¡el resto es lo que ves en la película! Gracias Selena!! Gracias Greg Nava, gracias Abraham, Marcella, Suzette y AB por confiar en mí... y a todos los actores y todos los involucrados en esta experiencia que cambió mi vida", escribió hace un año JLO con motivo de este mismo aniversario.

Jennifer Lopez ha festejado esta fecha tan señalada justo cuando acaba de terminar el rodaje de The Mother, la cinta de Netflix que le ha traído hasta España durante unas semanas, y en plena promoción de Marry me, la película que acaba de estrenar junto a Owen Wilson y Maluma en cines de todo el mundo.