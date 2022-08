Let's Get Loud! Jennifer Lopez regresa a los escenarios tras su luna de miel

La artista ha participado en una gala benéfica organizada por Unicef

Noelia Murillo

Tras unos días de supuesta calma en su luna de miel de ensueño, Jennifer Lopez ha regresado a los escenarios por todo lo alto. Hablamos de una presunta tranquilidad a juzgar por la primera imagen de la cantante tras su 'sí, quiero', una fotografía que ha batido récords y que más de medio mundo le ha dado a 'me gusta' en Instagram. En ella, podemos ver a una artista muy tranquila, descansando en su cama, sonriente y al natural, sin una gota de maquillaje. Esta imagen contrasta mucho con otra que ha dado también la vuelta al mundo en formato de 'meme' y en la que aparece Ben Affleck durmiendo por puro agotamiento.

Sin duda, su boda ha sido el acontecimiento del año y tanto de ella como de su luna de miel, hemos podido sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que el moño de bailarina siempre funciona, en cualquier ocasión, y especialmente cuando se trata de un viaje romántico a la ciudad del amor. Otra de ellas es que la moda de las sandalias romanas hasta la rodilla no ha concluido y que con 53 años está en el mejor momento para llevar escotes de lo más arriesgados.

Lo cierto es que la cantante de 'El anillo' parece haber vuelto con muchas ganas a su trabajo, ya que ha participado en una gala benéfica para Unicef, organizada para ayudar a los ciudadanos ucranianos, devastados por la guerra. Así, la artista se ha subido a un escenario en la ciudad italiana de Capri, donde no ha dejado indiferente a nadie con un estilismo muy particular: conjunto 'animal print' de cebra con top, pantalones 'wide leg' con plumas desde los muslos hasta los pies y melena salvaje llena de ondas.

Para demostrar que es única creando sensación, la cantante ha hecho un 'medley' de canciones muy populares, entre las que se encuentran 'I Will Survive', de Gloria Gaynor. Además, ha bailado como si la noche no tuviera fin, 'twerking' incluido, en una coreografía donde no han faltado acrobacias por los aires que a más de una nos gustaría hacer con 53 años, como ya cuenta la artista del Bronx. A continuación, se dejó ver con un vestido transparente con incrustaciones de brillantes, a juego con las bolas de cristales de discoteca que iluminaban el resto del escenario.

Para concluir, la también actriz de 'Marry me' ha llevado un vaporoso vestido amarillo con el que ha dejado boquiabiertos a los asistentes de la gala luisa Via Roma, una prenda que contrasta con su bronceadísima piel y que ha combinado con un bolso de Valentino. En concreto, se trata del modelo Locò de la firma, lleno de cristales Swarovski. Además, lo ha combinado con unos pendientes tamaño XL y una coleta alta, peinado con el que ha demostrado en más de una ocasión estar muy favorecida.