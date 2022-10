La foto de Jennifer Lopez en lencería de los 2 millones de 'likes'

El último posado de la artista en ropa interior de color blanco ha sido la sensación de Instagram en las últimas horas.

Julia García

Jennifer Lopez ha vuelto a ser la responsable de que el termómetro de Instagram suba hasta límites insospechados este fin de semana.

Llevaba un tiempo menos activa de lo habitual en la red social la artista centrada en multitud de proyectos diferentes como el rodaje de una nueva película o el lanzamiento de su primer cuento infantil en el que ejerce de escritora, por eso quizá cuando ha publicado su última galería de imágenes ha conseguido captar nuestra atención desde el primer minuto. Bueno, por eso y porque en dichas fotografías aparece sentada en la cama vestida únicamente con un body de encaje de color blanco y un batín de seda en el mismo tono.

"Espectacular", "asombrosa", "preciosa" y cientos de piropos más junto a una enorme cantidad de emoticonos de corazones o llamas de fuego se pueden ver entre los comentarios que le han dejado a Jennifer Lopez en esta publicación en la que se le ve con su larga melena suelta peinada con suaves ondas presumiendo de lencería de Intimissimi en inmaculado color blanco.

Para que te hagas una idea del fervor despertado, las instantáneas han visto la luz hace tan solo unas horas y ya llevan prácticamente el mismo número de 'likes' que la imagen que subió JLO de su noche de bodas en la que también aparecía entre sábanas blancas pero recién levantada y sin una gota de maquillaje. De hecho, viendo el look de la artista perfectamente podría haber sido esta su elección para esa misma velada, y más teniendo en cuenta que luce un collar de oro en el que se puede leer "Mrs", en referencia a su actual estado civil, cuando se acaban de cumplir dos meses de su sonado enlace con Ben Affleck.

"Cuando (Ben Affleck) me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, del que quieres no despertar nunca (…). Cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor", contó entonces Jennifer Lopez sobre el que fue uno de los momentos más especiales de su vida.