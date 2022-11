Jennifer Lopez presume de collar de Ben Affleck y explica el por qué de su cambio de apellido

De nuevo vestida de blanco, la artista ha lucido una joya personalizada en la que puede leerse "Jennifer&Ben" dos meses después de su esperada boda con el actor.

Julia García

Jennifer Lopez está de celebración. Se cumplen 20 años de uno de sus discos más mediáticos, This is me...then, y lo está celebrando por todo lo alto. Ha relanzado este álbum en vinilo, ha recreado diferentes fotografías promocionales de la época, tiene previsto lanzar una nueva versión del videoclip... pero también está de enhorabuena porque acaba de celebrar los primeros dos meses de casada con Ben Affleck.

Tras su sonada boda en Georgia y su comentada luna de miel por París, ambos han retomado sus respectivos compromisos profesionales y en uno de ellos es precisamente en el que hemos podido ver a JLO enfundada en un abrigo de pelo y un espectacular vestido blanco de Halston cuyo amplio escote dejaba a la vista dos collares. Uno con un la figura de un colibrí y otro de oro en el que podía leerse con letras en cursiva "Jennifer&Ben".

Parece que a JLO le encanta jugar con la joyería para expresar su amor por su marido ya que no hay más que recordar el collar de "Ben" con el que se dejó ver durante su noviazgo y hace tan solo unos días posó en lencería sobre una cama con un collar que decía "Mrs" en una fotografía que enseguida logró captar millones de likes.

El por qué de su cambio de apellido

El hecho de que Jennifer Lopez haya compartido estas instantáneas coincide con la publicación de una extensa entrevista que ha concedido a la edición estadounidense de la revista Vogue en la que habla largo y tendido sobre su nueva vida junto a Ben Affleck y sobre por qué ha decidido cambiar su apellido una vez casada. "Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto, y me parece bien, también. Pero si quieres saber lo que me parece a mí, simplemente creo que es algo romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y quizá soy ese tipo de chica", ha expresado JLO sobre su cambio. "La gente me va a seguir llamando Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que sea un problema", continúa diciendo en el mencionado reportaje.

El gesto de pasar a llamarse Affleck ha sido muy comentado en las últimas semanas, por eso ante la pregunta del periodista sobre si le gustaría que fuese Ben quien cambiara su apellido para ser el "Señor Lopez", la cantante, actriz y productora se ha mostrado tajante: "¡No! No sería tradicional ni romántico. Sería más como un movimiento de poder. Yo controlo mi propia vida y mi destino y me siento empoderada como mujer y como persona", ha sentenciado.