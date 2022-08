El motivo real de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck semanas después de su boda: "Eso hace más fuerte su amor"

Ahora que la pareja toma distancia para retomar su vida profesional, recordamos por qué se separaron la primera vez. "No es la situación ideal, pero no es nada nuevo para ellos", apunta una fuente cercana a 'Bennifer'.

Solo había una noticia capaz de eclipsar la boda sorpresa en Las Vegas y su posterior luna de miel en París, y es su (supuesta) separación, un hecho que desde hace unas horas acapara titulares en la prensa internacional. Pero no, Jennifer Lopez y Ben Affleck no se separan, o al menos no lo hacen en el sentido figurado de la expresión, porque sí que es cierto que han decidido poner tierra de por medio y actualmente se encuentran en continentes diferentes llevando vidas por separado.

Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, simplemente, que la comedia romántica que era últimamente su día a día ha llegado a su fin y, después de casarse con tres vestidos y recorrer abrazados las calles de la ciudad del amor, ambos han tenido que regresar al mundo real, donde les esperaban diversos compromisos profesionales. Por este motivo, ella se ha quedado con sus hijos en Europa, donde ya ha vuelto a subirse a los escenarios, y él ha cogido un avión a Los Ángeles para sumarse a la grabación de 'Aquaman 2'. ¿Y esto ha hecho mella en la pareja? En absoluto, ya que ambos eran conscientes de que este momento llegaría y, según una fuente anónima cercana a la pareja, incluso "creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes".

La confusión sobre su supuesta ruptura se ha extendido como la pólvora por internet después de que Hollywood Life publicase en exclusiva unas declaraciones explicando la situación actual de 'Bennifer'. Sí, J.Lo y Ben han tenido que alejarse después de su boda, pero no hay ninguna crisis y sus planes marchan según lo previsto. Así lo confirma esa misma persona: " Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan".

Además, gracias a la tecnología los felices recién casados pueden mantener un contacto casi constante. "Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, con videollamadas por FaceTime, incluso cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A Jennifer le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase. Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje".

¿Por qué se separaron la primera vez?

Sin duda, si esta vez han saltado las alarmas es porque J.Lo y Ben Affleck tienen un pasado en común no tan idílico como les gustaría y los fans de su historia de amor ya saben lo que es vivir una de sus rupturas. Ocurrió en el año 2004 y, aunque nunca han hablado demasiado claro sobre aquello, todo apunta a que la presión mediática fue determinante en la decisión.

Las dos estrellas se habían conocido a finales de 2001 en el rodaje de 'Una relación peligrosa'; en ese momento J.Lo estaba casada con Cris Judd en un matrimonio que duró tan solo unos meses. Para el verano de 2002 Jennifer Lopez y Ben Affleck ya eran la pareja de moda de la época y las campanas de boda no tardaron en repicar en las colinas de Hollywood. El actor hincó rodilla y le pidió matrimonio con un anillo valorado en 2,3 millones de euros en noviembre de 2022; sin embargo para septiembre de 2003 pospusieron indefinidamente su compromiso y, poco después, anunciaron su separación.

¿Qué había pasado? Ella confesó tiempo después que "el escrutinio de la prensa" y todo el "odio" que recibieron fue imposible de manejar y, aunque se querían, consideraron que lo más sano era poner un punto y final a lo suyo. Por entonces probablemente ninguno de ellos imaginó que sus caminos se volverían a unir casi dos décadas después y, ahora sí, preparados para afrontar todas las dificultades. ¡Enhorabuena!