En esta nueva oportunidad que la artista y el actor se han dado como pareja han vuelto a hablar de boda, ¿irá a la segunda la vencida?

Julia García

¡Paren las rotativas, Jennifer López y Ben Affleck se han comprometido! No, no es una broma ni tampoco un rumor. Esta noticia vuelve a estar de actualidad por segunda vez en este siglo. A punto estuvieron de casarse en septiembre de 2003 pero su compromiso aquella vez saltó por los aires, como la relación, que se rompió en enero de 2004.

Ahora, la propia JLo ha confirmado que la pareja más mediática del momento vuelve a tener planes de boda firmes en común. Los rumores se habían hecho fuertes después de que se viera un anillo de diamantes en la mano de la artista neoyorquina esta misma semana.

No ha tardado mucho Lopez en salir al paso ya que este viernes ha confirmado el rumor y lo ha convertido en oficial: lo ha hecho a través de su newsletter On The JLo pero también ha dado un paso adelante en su perfil de Instagram, donde incluso ha incluido el emoji de un anillo de diamantes en el nombre de su cuenta. “Eres perfecto”, se le escucha decir en un fragmento del video cuyo anuncio ha colgado en las redes sociales.

Quizá sorprenda la rapidez de la decisión de Bennifer, pero no el contenido de la misma porque en los últimos meses la estrella de la música había venido avisando de lo bien que les iba a ambos. “Nunca he estado mejor. Estamos todos en un momento muy bonito", le dijo a People en una entrevista a comienzos de año donde también reconoció su mayor experiencia: “Somos más mayores ahora, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes momentos de nuestras vidas, tenemos hijos, y somos muy conscientes de las cosas”, señaló.

Además, Bennifer, que se conocieron y enamoraron por primera vez en el 2002 durante el rodaje de Gigli, Adquirió una nueva mansión situada en una parcela de 10.000 metros cuadrados en Bel-Air, Los Angeles, donde empezaron de nuevo a convivir juntos. Ya sabemos que con JLo de por medio un anillo de compromiso no es garantía de boda porque además de romper su compromiso con Affleck en el 2003 también repitió experiencia recientemente con el exdeportista Alex Rodriguez, pero estamos, sin duda alguna, ante una de las noticias del año en crónica social. ¡Jennifer López y Ben Affleck se casan!