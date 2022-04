Jennifer Lopez revela cómo Ben Affleck le pidió matrimonio ¡mientras se daba un baño!

La artista ha querido compartir con sus seguidores los detalles sobre cómo ocurrió este momento tan emocionante para ambos aunque no fuera nada “lujoso”.

Julia García

Hace solo unos días Jennifer Lopez sorprendía a todos al anunciar vía newsletter que ella y Ben Affleck se habían comprometido. 18 años de haber estado a punto de casarse, la pareja está decidida a intentar pasar de nuevo por el altar y así nos lo han hecho saber. Por el momento habíamos visto el espectacular anillo que el actor y director le regaló a JLO pero no habían querido contar más detalles sobre cómo ocurrió todo, pero ahora ha sido la propia Jennifer Lopez quien se ha explicado en otro video que ha publicado en exclusiva para los suscriptores de su plataforma OntheJlo.

"¿Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi sitio favorito del mundo (un baño de burbujas), mi precioso amor se puso de rodillas y me pidió matrimonio", relata la actriz y cantante visiblemente emocionada. "Me pilló totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ'", continúa relatando.

Quien creía, por tanto, que había sido una pedida organizada al milímetro como la de los recién casados Brooklyn Beckham y Nicola Peltz o la de Megan Fox y Machine Gun Kelly estaba muy equivocado. "No fue nada sofisticado, pero fue la cosa más romántica que me podría haber imaginado nunca... simplemente un sábado tranquilo en casa, dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas afortunadas que tienen una segunda oportunidad para vivir el amor de verdad", explica Jennifer Lopez.

El significado del anillo

Valorado entre 4 y 6,5 millones de euros por el gran tamaño de la gema y la intensidad del tono de esta. sabíamos de la espectacularidad del anillo porque Jennifer Lopez ya lo había mostrado -de ahí que empezaran los rumores sobre el paso de ambos por el altar- pero desconocíamos el por qué de esta elección hasta que Jennifer Lopez nos ha sacado de dudas.

Se trata de un diamante de del color favorito de la artista, el verde. "Obviamente ahora es para siempre mi color de la suerte. Significa mucho cuando alguien piensa en ti, te quiere y te aprecia. Fue el momento más perfecto", ha declarado.