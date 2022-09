Jennifer Lawrence revela que tuvo dos abortos espontáneos

La actriz ha desvelado cómo se siente siendo madre y el nombre de su bebé

Noelia Murillo

Con los medios y con la prensa Jennifer Lawrence siempre se ha mantenido discreta y hermética. Rara vez ha trascendido alguna noticia sobre su vida personal y, de hecho, supimos que estaba embarazada cuando se filtraron unas imágenes en las que esto ya era evidente, con una barriga de varios meses paseando por las calles de Nueva York. Sin embargo, en una reciente entrevista para 'Vogue', la protagonista de 'Passengers' ha querido tratar en profundidad diferentes aspectos del ámbito más alejado de las cámaras y lo cierto es que nos ha dejado sin palabras con algunas de sus revelaciones.

Sin duda la más destacada está relacionada con la maternidad, puesto que Lawrence ha reconocido que antes de quedarse embarazada del que ahora es su primogénito, tuvo dos abortos. El primero sucedió cuando 20 años, momento en que sí expresó su intención de someterse a una intervención voluntaria. Sin embargo, en esta publicación ha asegurado que finalmente tuvo "un aborto espontáneo sola en Montreal". El siguiente vino cuando estaba rodando 'Don't Look Up', su última película, estrenada en Netflix.

Entonces ella ya estaba casada y deseaba ser madre. Sin embargo, tuvo otro aborto espontáneo por el que tuvo que someterse a un legrado uterino. En esta línea, la actriz ha querido recordar la gran injusticia a la que se tienen que enfrentar las mujeres que no tienen recursos en la interrupción del embarazo o están obligadas a seguirlo contra su voluntad. "Recuerdo un millón de veces que lo pensé mientras estaba embarazada, pensando en las cosas que le estaban pasando a mi cuerpo. Y tuve un gran embarazo, pero cada segundo de mi vida fue diferente. A veces se me ocurría: '¿Y si me obligaran a hacer esto?'.

En relación a su hijo, llamado Cy en honor al pintor estadounidense Cy Twombly, la actriz ha reconocido que le da mucho miedo "hablar sobre la paternidad, porque es muy diferente para cada uno". "Si digo que fue increíble desde el principio, algunas personas pensarán que no lo fue para mí desde el principio y se sentirán mal. La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo. Como, ahora es el primer día de mi vida. Solo le miré y me enamoró. También me enamoré de todos los bebés que vi entonces. Son asombrosos, pequeños supervivientes rosados, hinchados y frágiles", ha puntualizado.

Conviene recordar que el próximo proyecto cinematográfico de Jennifer Lawrence que veremos en las pantallas recibe el nombre de 'Causeway' y que es la primera película dirigida por Lila Neugebauer, que proviene del teatro. En ella, la actriz, que también figura como productora, interpreta a una soldado estadounidense que regresa a Nueva Orleans, su ciudad natal, tras una lesión cerebral traumática en Afganistán. Entonces, la trama se centra en el estrés postraumático al que suelen enfrentarse estas personas cuando vuelven de estar en combate, así como las tensiones que se originan con el reencuentro con la familia.