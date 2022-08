La actriz se ha convertido en la imagen de la última campaña de H&M

Jane Fonda es uno de los rostros más icónicos del cine y, para nuestra suerte, hemos podido verla envejecer a su manera en la pantalla gracias a sus extraordinarias interpretaciones, tanto en el cine inicialmente como en las series, más recientemente. Hablamos de envejecer a su manera porque la actriz siempre ha reconocido haberse sometido a determinados retoques sin que ello le haya hecho cambiar por completo su rostro y con el objetivo de poder mantenerse en el tiempo y sentirse mejor de lo que la vida le hubiese permitido de forma natural.

En cualquier caso, con 84 años, la protagonista de 'Descalzos por el parque' sigue trabajando en su cuerpo, reconocible a simple vista para el gran público, algo que le ha llevado a lucir un aspecto espectacular a su edad y por el que, en cierto modo, se ha convertido en modelo para la firma H&M. Concretamente, la actriz se ha unido a a lo que la firma sueca denomina 'movewear', con el objetivo de democratizar el 'fitness' y hacer de esta disciplina algo accesible para todo el mundo que se quiera cuidar un poco. Lo hace a través de diseños elegantes y prácticos.

Fonda, que protagoniza esta campaña H&M Move junto a JaQuel Knight, el coreógrafo de las canciones 'Single Ladies' y 'Formation' de Beyoncé, ha concedido una entrevista a Vogue, donde ha recordado cuál es su actitud en la vida en un momento como este. Además de hablar de este trabajo, así como de su compromiso en la lucha contra el cambio climático (debido a que la ropa que forma parte de esta gama de productos es sostenible), la actriz ha insistido en que en su experiencia, tanto el ejercicio como el activismo "son dos de los mejores remedios para la depresión" y que a diario cuida con especial mimo tanto su dieta como su sueño.

A pesar de que se esfuerza al máximo por mantener una rutina saludable, la actriz no ha omitido que estar físicamente más joven también se debe, en parte, a los retoques estéticos a los que se ha sometido en los últimos años. Sobre la vejez también ha querido compartir su opinión, cuando ha insistido en que le "gustaría que los jóvenes pierdan el miedo a envejecer". "[Hay que] lograr que los jóvenes dejen de tener miedo a ser viejos, que la gente se dé cuenta de que llegar a una cierta edad no significa renunciar a vivir la vida, a divertirte, a tener pareja", ha puntualizado.

Asimismo, ha querido recordar una de las frases que más le viene a la cabeza cuando piensa en este aspecto. "El dinero ayuda. Buenos genes y mucho dinero, como alguien dijo una vez. Al mismo tiempo, muchas mujeres ricas se han sometido a miles de estiramientos faciales y cosas por el estilo y, aun así, su aspecto es horrible", ha comentado. Por su parte, ha reconocido que se hizo un 'lifting' y que no se siente "orgullosa" de ello. "Uno y no más, porque no quiero que mis rasgos se distorsionen", ha puntualizado.

"Si pudiera volver atrás no sé si volvería a hacerlo, pero el caso es que lo hice. Lo admito, y me doy cuenta de que puede generar adicción. Así que es mejor no volver a hacerlo. Muchas mujeres se vuelven adictas. Tampoco me hago muchos tratamientos faciales, ni me gasto mucho dinero en cremas ni nada por el estilo, pero me hidrato, duermo, me muevo, me protejo del sol y tengo buenos amigos que me hacen reír. La risa también es importante", ha añadido. Una buena combinación, ¿verdad?