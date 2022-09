Jane Fonda anuncia que padece cáncer

"Me doy cuenta y es doloroso, que soy privilegiada en esto", ha explicado la actriz, quien ya ha comenzado el correspondiente tratamiento.

Julia García

Jane Fonda tiene cáncer. La actriz nacida en Nueva York en diciembre de 1937 (84 años) ha informado personalmente de la enfermedad que le ha sido diagnosticada. Se trata de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, la misma patología que han desgraciadamente han padecido en los últimos años el actor Dani Rovira o la extenista Carla Suárez.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Fonda señala que "Este es un cáncer muy tratable, el 80% de las personas sobreviven, entonces me siento muy afortunada". Además, confirma la artista y activista que ya ha empezado el tratamiento de quimioterapia, que se prolongará durante seis meses, si bien ya ha avisado de que no dejará de mostrar su compromiso con las causas medioambientales en público. "Créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental", ha dicho.

La ganadora de dos Oscar se ha referido en el mensaje al cáncer como un “profesor” al que “está poniendo atención a las lecciones que me enseñará", ha escrito en Instagram, donde también ha dejado claro en lo privilegiada que es por tener acceso a una atención médica de calidad. “Soy una afortunada por tener un seguro médico y acceso a los mejores doctores y tratamientos. Soy consciente, y es doloroso, que soy una privilegiada por ello. Muchas de las familias que tienen que enfrentarse al cáncer no tienen acceso a una sanidad de calidad como la que yo recibo y esto no es Justo”, ha asegurado Jane Fonda.

No dejará el activismo

La actriz norteamericana es famosa por ser la protagonista de películas icónicas de la historia de Hollywood como Julia (1977) o Barbarella (1968), y que nunca ha dejado de estar en activo profesionalmente pese a que ha ido ganando protagonismo en su vida al cine de forma paulatina su labor como activista. No en vano, ha llegado a ser arrestada en varias ocasiones —con su simbólico abrigo rojo—, por protestar contra distintas causas de ámbito ambiental, político y social, en Washington DC. Es más, en el mismo mensaje en el que anuncia que padece linfoma de Hodgkin, Jane Fonda ha aprovechado para incidir en que los pesticidas y los combustibles fósiles son causa de en la población. “Debemos ir mucho más allá de los tratamientos para eliminar el cáncer para que podamos erradicarlo. Por ejemplo, las personas tienen que saber que los combustibles fósiles lo causan. Igual que los pesticidas, que muchos están elaborados a basa de combustibles fósiles”, ha concluido.

Fonda también ha aprovechado la ocasión para recordar que el próximo mes de noviembre se celebrarán elecciones en Estados Unidos de medio mandato. “Más que trascendentales”, ha dicho que son. "Pueden contar conmigo para estar juntos mientras hacemos crecer la lucha para defender el medioambiente", ha sentenciado justo después de dejar un mensaje que define bien su actitud vital. “Estamos viviendo la etapa que de la historia del ser humano que más consecuencias tendrá porque lo que hagamos o no hagamos ahora determinará cómo será el futuro y no voy a dejar que el cáncer me impida seguir haciendo todo lo que pueda”, ha dicho Jane Fonda en un mensaje lleno de energía en el que ha informado del cáncer que padece y el tratamiento que ya ha comenzado.